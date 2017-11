El Pere Mata inicia un taller pilot sobre violència de gènere per usuaris de la Unitat de Crisis Adolescents

El taller es desenvolupa en tres sessions d’una hora cadascuna

L’Hospital Universitari Institut Pere Mata implementa un taller pilot d’infermeria per a la sensibilització i prevenció de la violència de gènere a l’adolescència. El taller es desenvolupa en tres sessions d’una hora cadascuna i s’adreça a persones usuàries de la de la Unitat de Crisis d’Adolescents (UCA) que sovint descriuen conductes que s'emmarquen dins de la violència de gènere, tant si les perceben les seves parelles com si les manifesten elles mateixes.



Durant les sessions es treballen aspectes conceptuals de gènere, tipus de violència de gènere i la relació de parella sana. Es fa mitjançant activitats interactives amb material de suport audiovisual i espais de debat a partir de situacions reals i actuals.



L’objectiu és proporcionar elements de reflexió, de debat i aportar coneixements respecte a les relacions de parella sanes. Així, es tracten aspectes com l'amor, les relacions de poder, la gelosia, l’assertivitat, la tolerància i la capacitat per identificar situacions de violència en la parella, prevenir-les, i demanar ajuda si es produeixen.