Demanen invertir en la cura de la pell de pacients oncològics

El personal d’infermeria del Sant Joan proposarà a la direcció una unitat de dermocosmètica

R.R

Actualitzada 24/11/2017 a les 09:19

El personal d’infermeria de l’Hospital Sant Joan de Reus demanarà a la direcció del centre una unitat de dermocosmètica oncològica per pal·liar els efectes secundaris que la quimioteràpia i la radioteràpia provoquen a la pell dels pacients amb càncer. Seria la segona unitat d’aquest tipus que s’implanta a Catalunya, després que l’Hospital Clínic estigui en procés de formar-la.



La proposta arrenca de la organització d’un taller de dermocosmètica i maquillatge corrector on van assistir unes 55 persones entre personal d’infermeria, auxiliars i tècnics de radioteràpia de diferents centres del territori català.



«No és només una qüestió estètica, sinó de millorar la qualitat de vida dels pacients prevenint i tractant els efectes secundaris», explica la presidenta del comitè organitzador de la III Jornada d’Infermeria Oncològica de Tarragona i Terres de l’Ebre, Trini Álvarez. Entre aquests es troben l’escamament, l’envermelliment, la dermatitis o les cremades, fruit de la radioteràpia, així com l’aparició de taques a la pell.



Álvarez ha valorat molt positivament les jornades i el taller, que ha impressionat sobretot pels efectes que el maquillatge corrector ha tingut en una pacient que s’ha prestat voluntària.