Aigües de Reus renova les xarxes de sanejament i abastament als barris de la Immaculada i dels Poetes

Redacció

Actualitzada 24/11/2017 a les 17:35

Aigües de Reus, divisió de l’empresa Reus Serveis Municipals SA, inicia aquesta setmana les obres de renovació de la xarxa d’abastament i sanejament als barris de la Immaculada i dels Poetes.



En ambdos casos, les obres no suposen cap despesa econòmica per als veïns i estan finançades integrament per Aigües de Reus. Aquests treballs es duen a terme, paral·lelament, als ja iniciats recentment als barris de la Pastoreta, Horts de Miró i la Palma.



D’una banda, les obres de renovació de la xarxa de sanejament al carrer d’Àngel Guimerà, al barri dels Poetes, consistiran en la substitució de l’antic tub de formigó, amb la idea de millorar el seu comportament estructural i hidràulic. Les obres duraran un mes, aproximadament, i compten amb un pressupost de 87.107,87 euros.



El segon dels projectes que s’inicia és el de la renovació de la xarxa d’abastament i sanejament dels carrers de Germanor i d’Unió, al barri Immaculada. En aquest cas, es tracta de substituir l’antiga xarxa de fibrociment, en el cas de l’abastament d’aigua, i de formigó, en el cas del sanejament. Aquests treballs tindran una durada estimada d’un mes i un pressupost de 131.589,87 euros.