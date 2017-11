Els regidors de la CUP no han comparegut davant de la jutgessa

L'alcalde de Reus i tres regidors –portaveus del PDECaT, ERC i Ara Reus- citats per un suposat delicte d'incitació a l'odi han declarat aquest dijous al jutjat d'instrucció número 2 de Reus. Carles Pellicer, Montserrat Vilella, Noemí Llauradó i Jordi Cervera han comparegut davant la jutgessa i només han respost a les preguntes del seu advocat. Pellicer ha defensat que signar «un manifest per la convivència mai pot ser delicte» i s'ha reafirmat apuntant que tornaria a actuar igual si es trobés amb les mateixes circumstàncies. Els regidors de la CUP citats, Marta Llorens, Mariona Quadrada i Oriol Ciurana, no han entrat a declarar als jutjats perquè no reconeixen la justícia espanyola, tot i que sí que han fet acte de presència a les portes de l'edifici judicial. En el cas de la regidora de la CUP Mariona Quadrada, la citació ha quedat suspesa perquè la seva advocada tenia un assenyalament judicial anterior i la seva declaració encara no té data. Un centenar de persones s'han concentrat davant el jutjat per mostrar el suport als investigats, davant d'una vintena de persones que, amb banderes espanyoles, també han protestat per «la incitació a l'odi» del govern municipal.