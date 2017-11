La Gran Nadala dóna la benvinguda al Nadal amb més de 1.400 escolars cantant al Mercadal

En l’acte hi han participat alumnes de 29 escoles de Reus acompanyats per un centenar de mestres

Redacció

Actualitzada 23/11/2017 a les 13:06

Més de 1.400 escolars de 29 escoles de Reus, acompanyats per un centenar de mestres, han cantat aquest dijous al matí la cançó L'àngel i els pastors amb motiu de la 6ª Gran Nadala de Canal Reus TV. D’aquesta manera s’ha donat la benvinguda un any més al Nadal des de la plaça Mercadal amb un acte que també compta amb la col·laboració de la Regidoria d'Ensenyament i Política Lingüística de l'Ajuntament de Reus i el patrocini de l'empresa reusenca Borges. Com cada edició, el músic i mestre de música Jordi Salvadó s'ha encarregat de la direcció musical.



En aquesta sisena edició hi han participat un total de 29 centres d’ensenyament de Reus: Escola Cèlia Artiga, Escola Pompeu Fabra, Escola Rubió i Ors, Institut Escola Pi del Burgar, Col·legi La Salle, Escola Puigcerver, Col·legi Ma. Rosa Molas, Col·legi Sant Josep, Escola ARCE, Escola Els Ganxets, Col·legi Sant Pau, Col·legi Aura, Collège Français, Escola Montsant, Escola Joan Rebull, Escola Rosa Sensat, Escola Prat de la Riba, Escola Isabel Besora, Escola Misericòrdia, Escola Marià Fortuny, Col·legi Pare Manyanet, Escola Eduard Toda, Col·legi La Presentació, Escola La Vitxeta, Escola Mowgli, Escola General Prim, Escola Maria Cortina, Escola Ciutat de Reus, Escola Teresa Miquel i l’Escola Sant Bernat Calvó.