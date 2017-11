Reus rep els fills de Teresa Berganza, Plácido Domingo i Montserrat Caballé

Els tres artistes obriran al Teatre Fortuny una gira mundial amb l’espectacle ‘Hijos de la Ópera’, tot un recorregut pel vessant líric, el bolero i els musicals

Actualitzada 21/11/2017 a les 20:49

Amistat personal

L’espectacle Hijos de la Ópera portarà al Teatre Fortuny, el proper 13 de desembre, l’inici d’una gira mundial amb tres cognoms que han marcat un abans i un després a la història de la música lírica i l’òpera. Montserrat Martí, Cecilia Lavilla i Plácido Domingo júnior, els fills de Montserrat Caballé, Teresa Berganza i Plácido Domingo respectivament, desplegaran a l’escenari reusenc un repertori únic que recorre el vessant líric, el bolero o els musicals i que, aprofitant la coincidència amb aquestes dates, oferirà també les nadales més cèlebres. Les entrades ja estan a la venda a través del web del Fortuny, a taquilles i al web de Corso Iniciativas al preu de 15-28-48 euros.Als tres artistes els acompanyaran a Reus la soprano Amanecer Sierra, el baríton Luís Santana i el pianista Antonio López, entre altres, en el que aquest dimarts va presentar-se com «un esdeveniment de primera línia i únic per la dificultat de quadrar agendes entre aquests grans noms». El director artístic de Corso, que organitza la cita, Carles Ivan Borràs, explicava que «el repertori serà variat i reconeixible» a Hijos de la Ópera i que l’esdeveniment «agradarà de ben segur tothom que vagi al teatre, i farà molt probablement que més d’un hi pugui tornar». Per què al Fortuny? «Per què havia de ser així. Després, a Espanya, l’espectacle anirà pràcticament només a Madrid, Bilbao, València i Sevilla, a més de Barcelona, i d’aquí passarà a ciutats europees alhora que estem acabant de lligar actuacions per Àsia o Amèrica», afegia. Carles Ivan Borràs tampoc no descarta que algun dels pares pugui acompanyar els seus fills, «a qui sempre han seguit de molt a prop», en la visita a la capital del Baix Camp.L’amistat entre Martí, Lavilla i Domingo, «que ha anat creixent amb els anys tal com la dels seus pares», ha estat una altra de les claus per tirar endavant Hijos de la Ópera.