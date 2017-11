Reus inicia un cicle d'activitats a favor de les persones amb discapacitat

Aquest dimecres al Teatre Bartrina tindrà lloc 'El Taller de la Història', sota la direcció de l'actriu Helena Tarragó

EFE

Actualitzada 22/11/2017 a les 16:37

Reus inicia aquest dimecres un cicle d'activitats a favor de les persones amb discapacitat per commemorar el dia internacional del col·lectiu, que se celebra el 3 de desembre.



Segons informa l'Ajuntament, el cicle s'organitza en col·laboració amb Reus Capital de la Cultura Catalana 2017 i la Diputació de Tarragona per donar visibilitat a les persones amb discapacitat.



També per a conscienciar la ciutadania sobre la importància de construir una ciutat no exclusiva i que promogui el benestar de tothom.



El cicle s'inicia aquest dimecres a les vuit del vespre al Teatre Bartrina amb 'El Taller de la Història', sota la direcció de l'actriu Helena Tarragó.



Aquest any l'acte institucional s'ha programat el 2 de desembre a la tarda amb actuacions de «castells» i de la Batukada Artesà, una formació de percussió de ritmes samba-reggae integrada per persones amb discapacitat intel·lectual.



També es programa una taula rodona en la qual participaran el professor Jose López, representant l'ONCE, i membres dels Castellers de la Il·lusió de Valls.