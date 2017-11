Reus engega una campanya de Nadal amb espectacles al carrer com a principal reclam

La ciutat aprofita la recta final com a Capital de la Cultura Catalana i converteix les places del Mercadal i Prim en escenaris a l'aire lliure

Actualitzada 22/11/2017 a les 15:48

Reus presenta una campanya de Nadal amb els espectacles a l'exterior com a principal reclam. Les animacions de carrer queden en un segon terme i enguany s'aposta per números de format més gran. El Mercadal i la plaça Prim serviran d'escenaris a l'aire lliure d'un total de sis propostes que combinaran arts escèniques com el teatre, la dansa, el circ i la música, amb el concepte 'temps' de fil conductor. A part, es muntaran actuacions itinerants per la ciutat. Reus encarrila la recta final de la capitalitat cultural catalana i vol treure el màxim rèdit a la distinció. Un dels atractius que repeteix d'anteriors edicions és la pista de gel a la plaça de la Llibertat, on per primer cop s'hi instal·larà una gran lluminària amb forma de campanya, de gairebé 9 metres d'alçada i una potència de 1.600 watts. Al Mercat Central s'exposarà un pessebre amb «clicks», una altra de les novetats d'enguany.



Sota el lema 'Reus és Nadal. Temps d'espectacle!', la campanya nadalenca, que engega aquest divendres i s'allargarà fins a 7 de gener, disposa d'un pressupost de 137.000 euros.