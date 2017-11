Pellicer afronta amb «tranquil·litat i calma» la citació judicial per incitació a l'odi

Carles Pellicer i els portaveus de sis grups municipals compareixeran aquest dijous al matí als jutjats de Reus

Actualitzada 22/11/2017 a les 14:49

L'alcalde de Reus, Carles Pellicer, encara amb «tranquil·litat» i «calma» la seva compareixença al jutjat. Citat per un suposat delicte d'incitació a l'odi. Pellicer i sis portaveus dels grups municipals del PDeCAT, ERC, la CUP i Ara Reus estan sent investigats en relació a les protestes per l'estada d'agents policials en un hotel de la ciutat en l'operatiu contra l'1-O. La jutgessa va rebre un atestat de la Policia Nacional sobre els fets que van tenir lloc el divendres 3 d'octubre a la localitat i va ordenar la declaració de tots ells -aquest dijous a les 9.30h. Es desconeix en quin ordre declararan. Pellicer tampoc ha volgut avançar si s'acollirà al seu dret a no declarar o bé donarà explicacions davant la jutgessa. «Som conscients que no hem fet cap acció que no sigui correcta», ha manifestat aquest dimecres l'alcalde.



Dos regidors cupaires també estan acusats d'incitació a l'odi. A banda dels representants polítics, també figuren com a investigats mitja dotzena de persones més, entre els quals alguns bombers i veïns vinculats a l'esquerra independentista, a alguns dels quals se'ls atribueix suposades coaccions i malversació.