Arriben les primeres sancions per participar en la marxes lentes de la vaga del 3-O

Els primers en rebre-les han estat dues persones que van participar en les accions a Reus, que han estat penalitzats amb 200 euros de multa i quatre punts menys al carnet

Redacció

Actualitzada 22/11/2017 a les 10:02

Dues persones que van participar en les marxes lentes de vehicles per l’AP-7 i l’A-7 a Reus durant la vaga del 3 d’octubre han estat les primeres en rebre sancions del Servei Català de Trànsit. Així ho informa el digital Vilaweb, que explica que les dues persones que es van manifestar contra la repressió policial de l’1 d’octubre han rebut multes de 200 euros -100 si es paga amb anterioritat- i quatre punts menys al carnet de conduir.



La multa arriba sota l’argument que aquestes persones no van fer cas a «les ordres dels agents de l’autoritat en servei de regulació del trànsit». Les denúncies, que es preveu que proliferin en els propers dies, les està centralitzant el Comitè de Defensa de la República de Reus, que ha obert una caixa de solidaritat per oferir cobertura legal als sancionats i poder pagar dites multes.



Per altra banda, i tal com afirma el mateix mitjà, un col·lectiu d’advocats que ja va oferir defensa jurídica als col·legis de Reus l’1 d’octubre també ha format una associació per oferir cobertura legal als afectats per aquestes sancions.