La unitat mòbil del banc de sang estarà instal·lada al costat del Mercat Central

Redacció

Actualitzada 22/11/2017 a les 19:38

Aquest dijous Reus acull una nova jornada dins la campanya de donació de sang per al Banc de Sang i Teixits. L'horari per aquest dijous serà de 10 a 13 i de 17 a 21 hores al costat del Mercat Central amb la unitat mòbil.



Actualment hi ha escassetat de reserves de sang del tipus A- i per a les de tipus O, tant positiu com negatiu, actualment hi ha disponibilitat per a cinc dies.