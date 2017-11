Tres detinguts en una baralla entre ocupes amb armes blanques

La trifulga va tenir lloc dilluns dins un local buit de Josep Maria Prous i Vila

Redacció

Actualitzada 21/11/2017 a les 17:53

Tres veïns de Reus de 38, 48 i 50 anys, dos d’ells de nacionalitat espanyola i un de nacionalitat romanesa, van acabar arrestats per la Guàrdia Urbana el migdia d’aquest dilluns arran d’una baralla on es van fer servir armes blanques. La policia local va obrir diligències judicials per lesions i amenaces i va traslladar els tres individus a un centre mèdic per tal que rebessin atenció per les ferides que havien patit durant la trifulga. La previsió, tal com concreten des de la Guàrdia Urbana, és que tots tres passin a disposició judicial al llarg de les properes hores.



En detall, l’avís pels fets, que van produir-se a l’alçada del número 31 del carrer Josep Maria Prous i Vila, va registrar-se cap a tres quarts d’onze del migdia, segons precisen les mateixes fonts. Fins al lloc van desplaçar-se, en resposta a la trucada, agents de la policia local que van identificar les persones que estaven prenent part en la baralla i va obrir diligències. Es tractaria, en total, de quatre individus, tot i que només s’han dut a terme tres detencions.



Des de la Guàrdia Urbana no concreten si algun entre els tres detinguts al carrer Josep Maria Prous i Vila acumulava en aquell moment altres antecedents policials, ni tampoc l’origen de la baralla que va motivar la intervenció, tot i que en principi aquesta hauria estat desencadenada per una disputa particular entre diferents ocupes il·legals que havien fet cap a la zona. Les diligències han passat ara a Mossos d’Esquadra, que es faran càrrec del cas.