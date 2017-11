Roben una bossa plena de joies en un dels estands de la fira Tot Nuvis

Va tenir lloc a l'estand d'una joieria de la ciutat on estaven recollint els productes exposats

Redacció

Actualitzada 21/11/2017 a les 13:10

Els Mossos d'Esquadra estan investigant un furt de joies que va tenir lloc el passat diumenge a la Fira Tot Nuvis. Va tenir lloc a l'estand d'una joieria de la ciutat on estaven recollint els productes exposats. Segons indica el cos policial l'avís va ser al voltant de les nou de la nit quan una treballadora de l'establiment es trobava recollint i, en questió de segons, es va adonar que havia desaparegut una bossa que contenia diverses joies.



La treballadora va avisar a la seguretat de firaReus que després d'una primera recerca per les instal·lacions van avisar als Mossos d'Esquadra. Els fets van tenir lloc sense violència i en un moment amb manca de supervisió.



Segons informa el cos policial, encara no es pot precisar l'import total de les joies robades i s'estan investigant els fets a l'espera de poder visualitzar les càmeres de seguretat i recollir declaracions de testimonis i persones que puguin haver vist el succés.