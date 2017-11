Reus redueix de 55 a 14 dies el termini de pagament a proveïdors en l'últim any

El tancament del Compte General del 2016 constata la disminució de deute bancari, un augment del romanent de tresoreria i la liquidació del Pla d’Ajust

Actualitzada 21/11/2017 a les 08:46

El ple de l’Ajuntament de Reus va donar llum verda, en la sessió del passat 30 d’octubre, a l’expedient d’aprovació del Compte General de la corporació corresponent a l’exercici 2016. Un tràmit, aquest, que permet fer balanç, en la qüestió econòmica, del consistori i els seus ens depenents. En el darrer any, el termini de pagament a proveïdors de l’Ajuntament ha passat d’un total de 55 a 14 dies, una reducció de 41 respecte al 2015 i de 35 respecte als 49 del 2014. El romanent de tresoreria per a despeses generals ha passat de 2,09 a 5,42 milions en el darrer any i el deute bancari ha disminuït en 27 milions d’euros, dels 279 per a empreses municipals i Ajuntament del 2015 als 252 a data de 31 de desembre del 2016.



L’exercici deixa l’amortització del Pla d’Ajust, l’operació d’endeutament signada l’any 2012 per un import global de 36,6 milions d’euros i amb l’objectiu de «fer front a factures provinents de 2011 i que no es podien pagar». Amb la seva liquidació anticipada, l’Ajuntament saldava el deute de forma avançada a l’abril, sis anys abans del previst, i es convertia en un dels primers ajuntaments de l’estat en completar aquest pas. Un moviment que, alhora, va alliberar-lo de tot tipus de pla d’ajust, de sanejament o econòmic-financer, en complir tots els paràmetres de deute, de termini de pagament a proveïdors i d’estabilitat pressupostària. I que va fer desaparèixer així les restriccions vigents amb el Pla d’Ajust: l’Ajuntament de Reus va deixar d’estar intervingut. La situació permet ara recórrer al deute per al finançament de noves inversions.



Planificar noves inversions

En paraules del regidor d’Hisenda, Joaquim Enrech, «L’aprovació del Compte General del 2016 és la confirmació que la gestió rigorosa i eficient dels ingressos i les despeses es tradueix en la bona marxa dels grans indicadors econòmics municipals, i en el compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera». «Objectius complits», afegeix el mateix Enrech, «pels quals el Govern de Reus ha estat treballant els darrers anys, i que aquest any 2017 ens han permès liquidar el Pla d’Ajust, reduir considerablement els nivells d’endeutament municipal, i planificar noves inversions per posar-les a disposició de la ciutadania».



El resum del Compte General del 2016 de l’Ajuntament de Reus inclou un romanent de tresoreria total de 19,41 milions; 11,34 milions de saldos de dubtós cobrament; un excés de finançament afectat de 2,65 milions; un resultat pressupostari de 6,55 milions; un balanç de situació de 305,61 milions i un saldo creditosrde 9,61 milions d’euros, segons les dades facilitades pel mateix consistori.