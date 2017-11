Campdepadrós deixarà d'assessorar legalment l'Ajuntament de Reus

El PSC havia reclamat que el que serà cap de llista de Junts x Catalunya a Tarragona deixés de treballar pel consistori

Redacció

Actualitzada 17/11/2017 a les 17:23

L'Ajuntament de Reus i l'advocat Eusebi Campdepadrós han arribat a un acord per a finalitzar, la pròxima setmana, la vinculació que mantenen des que aquest últim realitza assessorament legal pel consistori reusenc.



En una nota que ha fet pública aquest divendres per la tarda l'Ajuntament reusenc s'explica que, «l’alcalde de Reus, Carles Pellicer, ha contactat el matí d'aquest divendres, 17 de novembre amb Eusebi Campdepadrós, actual advocat de l’Ajuntament de Reus i de Reus Serveis Municipals en el cas Shirota, per analitzar la situació esdevinguda arran del seu nomenament com a cap de llista per Tarragona de la candidatura de Junts x Catalunya.

En el marc d’aquesta conversa i de mutu acord s’ha acordat rescindir l’assessorament legal que el senyor Campdepadrós prestava a la corporació municipal, fet que es farà efectiu la setmana vinent».