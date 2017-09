Un ex membre de la CORI intenta trobar l'amor al programa televisiu First Dates

Francisco Serrano, que té un passat en el món de la política, té una cita amb la barcelonina Noelia

Actualitzada 21/09/2017 a les 16:24

Francisco Serrano, un reusenc de 24 anys que va ser membre de la ja desapareguda Coordinadora Reusenca Independent (CORI), partit polític liderat per l'Ariel Santamiaria vestit d'Elvis Presley, ha participat al programa televisiu de Cuatro, First Dates, per trobar-hi l'amor. El programa, que s'ha emès aquesta setmana, ha intentat aparellar Serrano amb Noelia, una barcelonina de 19 anys. La noia, a qui li agrada ballar flamenc, el futbol, i sobretot els nens, té una primera bona impressió de Francisco.Al llarg de la cita, el reusenc exposa la seva carrera política i els seus gustos a la jove. És voluntari, li agrada escriure, i ha estudiat un Grau Superior en Turisme. Quan arriba el moment de la decisió final, però, la barcelonina afirma que no vol seguir coneixent a Francisco de forma romàntica. Quan arriba el torn de Francisco, el reusenc també respon que només li interessa com una amiga. La cita, doncs, acaba amb un mal final. Però sempre hi pot haver lloc per l'amistat.El programa sencer es pot veure en aquest enllaç