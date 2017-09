Sergi Roberto assistirà a la cloenda del 50è aniversari del Club Esportiu Santes Creus

Els actes finals seran el 28 de setembre

El futbolista reusenc Sergi Roberto serà un dels assistents a l'acte de cloenda de la commemoració del 50è aniversari del Club Esportiu Santes Creus. Roberto és exjugador del club, que va ser fundat el 1967. Aquest dijous el regidor d'Esports, Jordi Cervera, i el president del Club Esportiu Santes Creus, Ramon Alabart, han presentat els actes de cloenda del 50è aniversari, que es faran el 28 de setembre a partir de les 18:30 hores.



En un primer acte privat, no obert al públic, es batejarà un dels camps de futbol 7 de les instal·lacions esportives del camp de futbol municipal Reddis amb el nom de Pep Amigó Gómez, durant el qual es descobrirà una placa en record del nen mort accidentalment el setembre de 2016, i que era jugador del club.



A partir de les 19:00 h al Pavelló Olímpic Municipal, i també amb la presència de Sergi Roberto, es farà l'acte central de cloenda d'aquest cinquantè aniversari, en què participaran els gairebé 400 jugadors i cos tècnic que actualment estan vinculats al CE Santes Creus. Els membres dels 25 equips que conformen les diferents categories i conjunts del club desfilaran i seran homenatjats en aquest acte, al qual es podrà assistir només amb les invitacions que té previst distribuir el club. Es calcula que entre 1.300 i 1.500 persones participin a la trobada. Actualment la massa de jugadors inscrits al club és d'aproximadament 360, que es reparteixen en diferents equips de futbol 7 i de futbol 11.



Durant l'acte es projectarà un vídeo amb un recull d'imatges històriques de l'entitat. El president del club ha explicat que, des de la seva creació, uns 5.000 jugadors han format part d'aquesta entitat reusenca. En aquest esdeveniment hi són convidats representants de les diferents administracions, institucions esportives oficials i de diferents entitats ciutadanes tant esportives com d'altres àmbits.