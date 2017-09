Quatre detinguts per robar a l'interior d'una furgoneta i utilitzar la targeta de crèdit de la víctima

Els Mossos van poder relacionar el robatori i l'ús de la targeta de crèdit amb un home conegut per la policia amb diversos delictes contra el patrimoni

Un total de quatre veïns de Reus –dos homes i dues dones- van cometre, el passat dilluns, un robatori a l’interior de vehicle. Els individus van forçar una furgoneta pertanyent a una empresa que estava estacionada a la via pública i es van endur una bossa de mà d’un dels treballadors i una altra bossa d’empresa amb un ordinador portàtil dins. Posteriorment, els delinqüents van fer diverses compres amb la targeta de crèdit de la víctima en diferents establiments de l’avinguda Salou de Reus, cosa que va facilitar als Mossos la detenció dels presumptes lladres.



Els fets es remunten a la tarda del passat dilluns 19 de setembre, quan dos treballadors d’una empresa es van adonar que algú els havia forçat la furgoneta, la qual havien estacionat estona abans a la via pública. Van trobar a faltar una bossa de mà i una bossa de l’empresa amb un ordinador portàtil i, a més, es van adonar que els lladres havien fet servir la targeta de crèdit de la víctima. Els dos treballadors van avisar als mossos i una patrulla d’agents de paisà es va dirigir cap a l’avinguda de Salou, on s’havien fet les compres amb la targeta.



Gràcies a diverses gestions, els Mossos van relacionar el robatori i l’ús de les targetes de crèdit amb un home conegut per la policia amb diversos delictes contra el patrimoni. Així, fetes les comprovacions els agents van esclarir que aquest individu anava acompanyat d’un home i dues dones. Tots quatre havien fet diversos pagaments amb la targeta sostreta, per un valor total de 103 euros. Les quatre persones van ser localitzades en un carrer proper a l’avinguda de Salou i, tot i que una d’elles va intentar fugir, no ho va aconseguir.



Els Mossos van identificar els quatre individus i posteriorment van trobar l’ordinador portàtil sostret amagat sota un cotxe situat al costat d’on. Quant a les targetes sostretes, els agents les van trobar en una paperera amb les restes de les compres que els detinguts havien fet.



Els dos homes detinguts -de 32 i 27 anys i que acumulen 6 i 19 antecedents policials per diversos delictes- i les dues dones -de 23 i 32 anys i sense antecedents- van passar aquest dimarts a disposició judicial i el jutge va decretar la seva llibertat amb càrrecs.