Pellicer no declara davant la fiscalia i afirma que se sent «criminalitzat» perquè no ha comès «cap delicte»

Més d’un centenar persones aclamen l’alcalde de Reus al crit de «no estàs sol», «votarem» i «ni un pas enrere»

Actualitzada 21/09/2017 a les 10:44

L’alcalde de Reus, Carles Pellicer, ha comparegut aquest dijous al matí davant la fiscalia de Tarragona per declarar com a investigat pel referèndum de l’1 d’octubre. Segons ha explicat, el batlle reusenc s’ha acollit al seu dret de no declarar adduint que ja hi ha un procediment obert pel TSJC en aquesta causa. Pellicer, que ha estat aclamat per més d’un centenar de persones a les portes de l’Audiència, ha defensat la llibertat d’expressió i el fet de poder atendre «les peticions dels ciutadans i els anhels del poble». «No crec que hagi comès cap delicte, però em sento criminalitzat en el sentit que no es pot dur als alcaldes d’aquesta manera -davant la fiscalia- per coses que no hem fet», s’ha queixat. L’alcalde també ha reconegut l’atenció «molt correcta» de la fiscalia i s’ha manifestat «tranquil» i «serè» perquè, diu, no ha fet «res malament».



L’alcalde de Reus ha estat el primer alcalde de la demarcació que ha comparegut a la fiscalia de Tarragona. Pellicer ha accedit a l’edifici de l’Audiència poc després d’un quart de deu del matí, acompanyat de regidors, alcaldes del territori i representants polítics sobiranistes. «Entraré amb tota la dignitat i diré el que he de dir, que és zero», ha avançat en la seva arribada.



Més d’un centenar de persones, algunes vingudes en un autocar noliejat pel PDeCAT de Reus, s’han aplegat a les portes de l’edifici judicial amb pancartes a favor de la democràcia i clamant per la democràcia. Les persones concentrades han rebut Pellicer amb crits de «no estàs sol», «ni un pas enrere» i «votarem».



Pels volts de les deu del matí, Pellicer ha sortit de l’Audiència de Tarragona i ha cridat a seguir endavant. Els assistents han entonat els Segadors i l’alcalde ha rebut nombrosos suports dels representants polítics -entre ells el de l’exalcalde de Tarragona Joan Miquel Nadal- i de la ciutadania aplegada a la zona.



En declaracions als mitjans, Carles Pellicer ha detallat que s’ha acollit al seu dret de no declarar i que ha signat l’acta de la compareixença, en què se l’acusa de «possible participació en actes organitzatius del referèndum». «M’he pogut explicar i el tracte ha estat molt correcte», ha remarcat el batlle. L’alcalde s’ha sentit «reconfortat» per l’escalf ciutadà i ha denunciat que «posar els alcaldes en aquesta tessitura no és correcte ni considero que sigui el més adequat».



Aquest dijous també està previst que compareguin a la fiscalia de Tarragona l’alcalde de Torredembarra, Eduard Rovira, i el d’Amposta, Adam Tomàs.