La casa natal del doctor Alexandre Frias ja compta amb una placa commemorativa

L'acte de descoberta de la placa ha estat presidit per l'alcalde de Reus, Carles Pellicer

Actualitzada 21/09/2017 a les 15:12

L'alcalde de Reus, Carles Pellicer, ha presidit el migdia d’aquest dijous l'acte de descoberta d'una placa commemorativa a la casa natal del metge pediatre Alexandre Frias i Roig (Reus 1878-1963), situada al raval de Martí i Folguera, 19. A l'acte també hi han participat la regidora de Salut, Noemí Llauradó i els membres de la comissió organitzadora de l'Any Frias, Eduard Prats i Marga Gonzalvo-Cirac, així com altres ciutadans i representants d'entitats.Aquest acte s'inclou a la programació de l' Any Frias , que durant tot l'any recorda la vida i la trajectòria d'Alexandre Frias i Roig. A principis del segle XX, el doctor Frias va convertir Reus en la ciutat de l’Estat espanyol amb menys mortalitat infantil i que va adonar-se de la importància de la prevenció i la vigilància de la salut infantil, fins al punt d’esdevenir un dels primers especialistes en pediatria de Catalunya i de la resta de l’Estat.Els actes de l'Any Frias també s'inclouen a la programació de Reus Capital de la Cultura Catalana 2017