Una plaça del Mercadal històrica protesta contra les intenses actuacions policials

Els manifestants s'han dirigit, posteriorment, cap a la comissaria de la Policia Nacional

Actualitzada 20/09/2017 a les 22:40

Milers de persones davant de la Policia Nacional de #Reus un altre cop pic.twitter.com/aRI6dL1EEX — Poble Lliure El Camp (@PL_ElCamp) September 20, 2017

Una gernació davant la comissaria de la Policia Nacional de #Reus #foralesforcesdocupació pic.twitter.com/pulboTVxCz — Aleida #PrenPartit (@aleidalg) September 20, 2017

I ara la Guàrdia Civil de #Reus que té visita ... ple a petar pic.twitter.com/1yvOcrjFD7 — Josep-Maria Arauzo (@jmarauzo) September 20, 2017

Imatges històriques de la plaça del Mercadal de Reus. Multitud de persones han omplert l'espai durant la concentració que s'ha convocat a partir de les vuit del vespre, per tal de donar suport a les institucions catalanes i recolzar la democràcia, a més de protestar contra les intenses actuacions policials d'aquest mateix dimecres arreu de Catalunya. Els manifestants, després de trobar-se a la plaça del Mercadal, han seguit un recorregut pels carrers del centre de la localitat fins a la comissaria de la Policia Local.En aquest punt, s'estan entonant molts càntics, des de 'Votarem!' fins a 'No tinc por!', passant per 'Li diuen democràcia i no ho és'.Finalment, s'han dirigit a la caserna de la Guàrdia Civil a la ciutat.