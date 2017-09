Un 20% dels reusencs afirmen no tenir un bon estat de salut

L'Ajuntament de Reus elabora una enquesta a més de 400 persones

Actualitzada 20/09/2017 a les 14:13

Un 20% dels reusencs afirmen no gaudir d'un bon estat de salut -un 14% diuen que la seva salut és dolenta i un 6%, pèssima. És una de les dades que s'extreu de la recent enquesta encarregada per l'Ajuntament de Reus a fi de palpar la percepció de la salut de la població. La informació recollida, junt amb indicadors objectius del CatSalut i l'ICS, es prendran de referència per a la redacció del Pla Local de Salut Pública, que portarà a terme el consistori de bracet amb experts. Entre altres dades recollides de l'enquesta, feta a més de 400 persones via telefònica, destaca que més de la meitat dels enquestats neguen consumir alcohol i un 42% assegura no consumir mai dolços, brioixeria ni refrescs, la qual cosa fa pressuposar entre els tècnics del consistori que la població no és del tot realista i hi ha tendència a baixar la percepció del risc. És aquí on precisament l'Ajuntament hi vol posar el focus. D'altra banda, un 22% dels reusencs reconeix beure alcohol de manera freqüent, i també un 22% diu menjar dolços diàriament. Destaca també que un 14% ha pres algun tipus de tranquil·litzant.