Multitudinària concentració a la plaça Prim en defensa del Referèndum que arriba fins a l'Hotel Gaudí

La Policía Nacional ha confiscat prèviament mig miler de cartells de l'ANC i ha esperonat l'acte de protesta

Actualitzada 20/09/2017 a les 00:32

Centenars de persones s'han concentrat al voltant de les 23.00 h a la plaça Prim de Reus per participar en la convocatòria de #empaperemREUS en defensa i suport del dret a decidir i del Referèndum de l'1 d'Octubre. La concentració ha estat multitudinàriament i segurament ha estat esperonada per l'incident previ que han patit tres membres de l'Assemblea.Al voltant de les 21 hores, agents de la Policía Nacional de paisà han interceptat els tres membres de l'ANC a prop del local de l'entitat mentre traslladaven cartells de propaganda. Finalment, els tres membres han estat identificats a les dependències policials, al davant de l'església de Crist Rei i els han requisat un total de 510 cartells amb lemes com 'Si, hola Europa'.Centenars de membres i simpatitzants de l'ANC i Òmnium s'han concentrat davant la seu policial mentre es feia la identificació. Malgrat la situació, la convocatòria de la penjada de cartells s'ha mantingut i ha esdevingut multitudinària.Els concentrats, després d'omplir la plaça de cartells, amb crits de 'Votarem' s'han dirigit pel Raval fins a l'hotel Gaudí, on hi ha allotjats els agents de la Policía Nacional que van arribar a la ciutat de Reus com a reforç davant la convocatòria del Referèndum. Els manifestants han cantat els Segadors davant l'hotel.La marxa s'ha dirigit després fins l'edifici de Correus, que ha quedat completament 'empaperat' de cartells. Els manifestants s'hi han concentrat al ritme de la tornada de la cançó, «on estan les paperetes...»