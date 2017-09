L'activitat dels 'cartroners' fa perdre a l'Ajuntament ingressos pel reciclatge

La imatge de persones que s’enduen caixes i paper de la recollida comercial torna als carrers cèntrics

Actualitzada 20/09/2017 a les 09:21

La proliferació de persones que, muntades en bicicleta o al volant de camionetes, sostrauen les caixes i embolcalls de cartró i paper que les botigues del centre dipositen al carrer per tal que el servei municipal de la brossa se’ls endugui afecta directament els ingressos que l’Ajuntament percep per la recollida selectiva d’aquest tipus de residus. Aprofitant la relativa tornada a la normalitat de la presència policial al nucli de la ciutat, ahir tornaven a deixar-se veure els anomenats cartroners, habituals des de fa anys a la zona i a què la vigilància contínua de patrulles dels Mossos d’Esquadra i de la Guàrdia Urbana en aquestes darreres setmanes semblava haver dissuadit.



La policia local persegueix una activitat que es dóna, de dilluns a dissabte, entre dos quarts d’una i les dues del migdia, coincidint amb l’horari estipulat perquè els establiments disposin el cartró a la via pública i quan es posen en marxa els diferents itineraris de la recollida comercial. Segons les darreres dades facilitades pel consistori, Reus percep 1,2 euros per cada 8 quilos de paper i cartró –més o menys l’equivalent a 4 bosses de la brossa domèstiques, de les de 30 litres– que trasllada a la planta de reciclatge. L’any 2016, al municipi, se’n van reciclar un total de 1.192 tones, és a dir, un 4,87% del total de residus generats.



La rapidesa amb què actuen i el limb en què queden les caixes un cop al carrer empara els cartroners, que obtenen benefici a través de la venda, per ells mateixos, del material que obtenen de la via però també de contenidors.