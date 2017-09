Un tribut a Coldplay al Bartrina serveix de prèvia per a la nova temporada teatral

La temporada s'estrena l'1 d'octubre amb 'Psicosi de les 4:48', de Sarah Kane

Actualitzada 19/09/2017 a les 17:56

'La Treva' de Donald Margulies, que es podrà veure el 7 d’octubre. Text dirigit per Julio Manrique, traduït per Cristina Genebat i interpretat per Clara Segura, David Selvas, Ramon Madaula i Mima Riera.

'Dansa de mort', d’August Strindberg. Muntatge dirigit per Jordi Casanovas i interpretat Lluís Soler, Mercè Arànega i Carles Martínez, que es durà a terme el 14 d’octubre.

'Un obús al cor' de Wajdi Mouawad, escriptor, actor i director de teatre de nacionalitat canadenca d'origen libanès. Mouawad, l’autor de “Ànima”, “Incendis”, “Cels”, “Boscos”... porta ara un monòleg dur, a càrrec de l’Ernest Villegas. Es podrà veure, el 4 de novembre.

Públic familiar

'La nena dels pardals', a càrrec de la Companyia Teatre al Detall i amb música en directe de la Tresca i la Verdesca. Un text que es podrà escoltar el 19 de novembre.

'Concert per a nadons' Suite núm. 1 El batec del cargol. Amb tres sessions previstes el dia 17 de desembre a les 12:00, 16:30 i 18:00 h.

Música: Blaumut i Accents

Dansa

La temporada de Tardor 2017 del Teatre Bartrina s’inicia el proper 1 d'octubre amb 'Psicosi de les 4:48', de Sarah Kane, un dels espectacles més aclamats per la crítica al 2016. Abans, però, el teatre viu aquest divendres 22 de setembre un acte previ a l'inici de la temporada oficial amb un concert de tribut a la banda britànica Coldplay a càrrec dels Coldday, que repassaran els temes que han fet internacionalment conegut el grup liderat per Chris Martin. Les entrades pels espectacles d'aquesta temporada de tardor del Bartrina, inclosos els del Festival Accents, ja són a la venda des del passat 12 de setembre a la taquilla del teatre i a www.teatrebartrina.cat Dirigida per Moisès Maicas i interpretada per Anna Alarcón, i Premi BBVA de teatre 2016 a la millor actriu, 'Psicosi de les 4:48' es presentarà el dia 1 d'octubre en un muntatge de format reduït a dalt de l’escenari. La programació oficial de tardor del Bartrina consta de 14 espectacles, amb 6 muntatges teatrals, 5 de música, 2 familiars i un de dansa, entre els quals hi ha els següents:Altres muntatges teatrals que es podran veure aquesta Tardor són 'Cúbit' dirigida per Josep Maria Miró i interpretada entre d’altres per Anna Azcona i Sergi Torrecilla, un muntatge que ha estat en temporada al Teatre Lliure de Barcelona i que es podrà veure el 12 de novembre. Finalment, la programació inclou el ja clàssic 'Poema de Nadal' de Josep Maria de Sagarra, a càrrec de Josep Maria Puig i Xavier Pié. Es durà a terme el 26 de desembre.La temporada de tardor presenta dos muntatges per a públic familiar, que són els següents:En l’àmbit de la música tornen Blaumut, els quals presentaran el seu nou treball, 'Equilibris'. El seu directe es podrà sentir dissabte 18 de novembre a les 21:00 h. En l'apartat musical també cal destacar una nova col·laboració amb el Festival Accents, que enguany porta 4 espectacles al Bartrina: Reus canta amb Pau Riba (15 d'octubre), Pep Gimeno “Botifarra” (28 d’octubre) Belda&Sanjosex (29 d’octubre) i Guillem Anguera i Amics (5 de novembre).La programació, com és habitual, inclou un espectacle de dansa de qualitat, en aquest cas 'Shy Blue', de la companyia Elías Aguirre, que es podrà veure diumenge 22 d’octubre. Una temporada més, el Teatre Bartrina està adherit el projecte socioeducatiu Apropa Cultura i participa a la campanya social impulsada pel Departament de Cultura Escena 25, que fan possible l'accés de col·lectius amb necessitats especials a la programació teatral.