Un estudi identifica biomarcadors que poden diagnosticar la psicosi

Això permetrà tractar la malaltia als seus inicis o, fins i, tot prevenir-la

Actualitzada 19/09/2017 a les 20:08

Una tesi doctoral identifica biomarcadors que poden diagnosticar precoçment la psicosi incipient, informa l'Institut Pere Mata, especialitzat en salut mental. La tesi es titula 'Biomarcadors d'Estrès i Inflamació en la Psicosi Primerenca', i és d'Alexander Stojanovic Pérez.



La importància d'aquest treball radica en el fet que la psicosi produeix un deteriorament funcional important de la persona i és l'element clau de diverses malalties mentals, entre les quals hi ha l'esquizofrènia. Aquest és un trastorn mental greu que normalment es presenta entre el final de l'adolescència i l'inici de l'edat adulta, i té un gran impacte en la població. Per aquest motiu, és important intervenir com més aviat millor, ja que si el tractament no es comença a l'inici de la malaltia, l'evolució empitjora el quadre clínic.



No obstant això, actualment el diagnòstic és fonamentalment clínic, quan la malaltia ja s'ha manifestat. La identificació de biomarcadors que permetin identificar tendència a desenvolupar aquesta malaltia mental permetrà tractar-la als seus inicis o, fins i, tot prevenir-la.



Encara que es desconeix l'origen precís de la psicosi, els pacients presenten augmentats diversos marcadors d'inflamació i de l'hormona prolactina. També presenten alteracions en l'eix hipotàlem-hipòfisi-suprarenal, que és el responsable de la resposta a l'estrès.



Segons la tesi, les persones amb alt risc de desenvolupar psicosi presenten nivells augmentats de la proteïna interleucina 6 (IL-6), que s'associa amb la severitat dels símptomes psicòtics negatius. També demostra que els subjectes amb alt risc de patir psicosi que van desenvolupar la malaltia presentaven nivells alts de prolactina i baixos d'albúmina respecte a aquells que no la van desenvolupar. A més, detecta diferències significatives en la resposta del cortisol (hormona de l'estrès) en despertar.



Finalment, la tesi ha confirmat que el tractament amb fàrmacs antidepressius s'associa amb nivells baixos de proteïna C reactiva en pacients amb un psicosi incipient. Per tot això, la tesi obre noves vies d'estudi tant per a la identificació de subjectes de risc de patir psicosi com per al desenvolupament de nous tractaments.