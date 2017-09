El comitè d'empresa de Ginsa al Sant Joan de Reus tem un ERO dels 350 empleats

Els treballadors, preocupats per la sortida dels hospitals ebrencs de Sagessa, lamenten la «indiferència» de la direcció vers la plantilla i anuncien accions de protesta

El comitè d'empresa de Ginsa, empresa pública de serveis que penja del Grup Salut de Reus de l'Ajuntament reusenc, tem l'aplicació d'un ERO i que els 350 empleats de la societat acabin perdent el seu lloc de treball. Les temors del comitè es fonamenten en la «indiferència» de la direcció davant la inquietud dels empleats sobre el seu futur i l'esglaonada sortida dels hospitals ebrencs del grup Sagessa -l'hospital de Tortosa, el comarcal d'Amposta i amb previsió que el de Móra segueixi el mateix camí i deixi de ser gestionat des de Reus. «Pèrdua de feina implica pèrdua de llocs de treball», manifesta el president del comitè, Carles Bergadà. En constant peu de guerra amb la direcció per les condicions laborals i ara per un futur incert, el comitè anuncia accions de protesta i no descarta arribar a la vaga.



La vaga, amb tot, seria una mesura extrema a la qual els treballadors prefereixen no arribar i que la incertesa es resolgui per la via del diàleg. «La bona voluntat fins ara hi ha estat per les dues parts, però a partir d'ara començaran a haver-hi mesures, fent comitès de benvinguda als consells d'administració, presentant-nos als plens de l'Ajuntament, convocant manifestacions, etc.», ha declarat Bergadà.



La marxa de les societats dels hospitals de Tortosa i d'Amposta suposaria una reducció de més d'una trentena persones, segons el comitè. A això s'hi suma que el contracte mb l'Hospital Comarcal de Móra d'Ebre culmina el pròxim mes d'abril i que a l'Hospital Sant Joan de Reus també es fa un consorci que guiarà el centre a partir de l'any vinent, mentre Ginsa se la cataloga de «serveis colaterals».



«Considerem que hem de saber a data de 31 de desembre què passarà amb els nostres llocs de treball; se'ns diu que tot molt bé i tot perfecte, però els dies passen i l'única realitat és la marxada de les societats, i són 350 llocs de treball que perillen», ha conclòs el president del comitè de Ginsa -una de les empreses sanitàries investigades en l'entramat d'Innova- aquest dimarts en roda de premsa.