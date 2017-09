Agents de paisà de la Policia Nacional requisen material i identifiquen membres de l'ANC de Reus

Centenars de persones s'han concentrat davant les dependències policials, on hi ha diversos membres de l'Assemblea

Actualitzada 19/09/2017 a les 22:52

Els membres de l'@ANC_Reus surten de la comisaria de Policia després de la incautació de cartells pel referèndum. #NoEnsAturarem! pic.twitter.com/0sQ0t3y6Sn — Sergi Novo (@sergi_novo) 19 de setembre de 2017

Ens concentrem a les portes de la Comisaría de la Policía Nacional de Reus a on han portat el material requisat a l'@ANC_Reus! pic.twitter.com/VLqVOADN5z — Montse Vilella (@montsevilellac) 19 de setembre de 2017

Agents de paisà del cos de la Policía Nacional han requisat material de propaganda del Referèndum de l'1-O que estava al davant de la seu de l'ANC a Reus. Posteriorment, centenars de persones s'han començat a concentrar davant les dependències policials, davant l'Església de Crist Rei, al costat de la plaça de la Llibertat, per donar suport als tres integrants de l'Assemblea que eren al seu interior mentre estaven sent identificats en relació al material requisat.Aquest dimarts a la nit estava previst un acte per penjar cartells a la plaça Prim de la capital reusenca. En principi l'hora de la convocatòria eren les 23.00 h i el material confiscat a l'ANC havia d'utilitzar-se per aquest acte, que es convocava sota el lema de #empaperemREUSEl Casal Despertaferro, a través de les xarxes socials ja ha anunciat que la convocatòria per la penjada de cartells es manté «i amb més força després de retenir 3 membres de l'ANC».Els tres membres de l'ANC de Reus. sortint de les dependències després de la identificació:Segons consta en l'acta d'intervenció d'efectes que han hagut de signar els tres membres de l'ANC, el material confiscat han estat 428 cartells amb les llegendes 'Sí Hola Europa', 'Sí, Hola República' i 'Sí, hola nou país'. També han intervingut 30 cartells 'tipus cartó pluma', amb les mateixes llegendes. Al peu dels cartells s'hi podia llegir també les webs: webdelsi.cat i assemblea.cat.