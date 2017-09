La CUP denuncia que la Guàrdia Urbana actuï com a policia judicial contra l'1-O

Diverses persones de l'agrupació han estat identificades aquesta nit per penjar cartells en suport al Sí. Els agents també els han requisat material

La Guàrdia Urbana de Reus ha identificat, aquest diumenge a la nit, diverses persones que estaven penjant cartells recolzant el Sí al referèndum de l'1 d'octubre a la via pública. A més, els agents també els han requisat material de la campanya de l'1-O. Les persones pertanyen a l'assemblea de la CUP, i aquest dilluns l'agrupació ha transmès un comunicat on es demana a l'alcalde Carles Pellicer «que faci arribar a la fiscalia un escrit per deixar sense efecte l'actuació de la Guàrdia Urbana de Reus com a policia judicial».Aquesta no ha estat la primera actuació de la Guàrdia Urbana en contra d'activitats en suport del Sí al referèndum de l'1-O a Reus. El mateix diumenge al migdia, agents de la policia local de Reus van aturar durant uns minuts un 'correvermut' organitzat pel Bou de Reus i els Amics del Vermut de Reus perquè l'element festiu portava un cartell en suport al Sí. Els agents van comunicar als organitzadors que si no retiraven el cartell, l'acte festiu no podia seguir, i es requeriria la presència dels Mossos d'Esquadra. Els membres del Bou de Reus no van retirar el cartell, i el 'correvermut' va seguir al cap d'uns 15 minuts, aproximadament. Finalment, els Mossos d'Esquadra no es van presentar.Per aquests dos fets, la CUP manifesta que els agents de la Guàrdia Urbana s'estan «extralimitant en les seves funcions». L'agrupació fa referència a l'acord adoptat per la Comisión Nacional de Coordinación de la Policía Judicial el dia 15 de juliol del 2015, d'acord amb l'article 7 del Reial Decret 769/1987, on s'exposa que «les úniques policies que poden actuar en sentit estricte com a policies judicials són la Policia Nacional, la Guàrdia Civil i les policies autonòmiques». «Per tant les actuacions d'aquests agents de la guàrdia urbana no s'ajusten a cap mena de dret i van a càrrec dels agents que les impulsen», conclou el comunicat.La portaveu del Grup Municipal de la CUP a Reus, Marta Llorens, mostra la seva indignació i exposa que els agents municipals «actuen amb més interès en aquests casos, i això evidencia que a la pràctica desconeixen profundament els acords adoptats pels seus caps i la mateixa legislació vigent». Llorens finalitza que «esperem que aquestes situacions no es repeteixi aquestes pròximes hores».Per altra banda, els cupaires relacionen les situacions d'aquest diumenge amb el dispositiu de la Policia Nacional que el passat 12 de setembre va arribar a Reus. Diversos agents es veuen, des de llavors, portant material antidisturbis i armes llargues pels carrers de la ciutat. «Esperem que actuïn respectant els drets que com a ciutadans ens corresponen i que tornin aviat a les comissaries d'on provenen», ha sentenciat Llorens.De moment, la CUP ha convocat una nova encartellada dimarts a les 23 hores, des de la plaça Prim, on animen a tothom a participar-hi.