Reus estrena el seu primer Festival de Rumba Catalana amb l'essència de Peret

El certamen se celebra en el marc dels actes de la Capital de la Cultura Catalana i neix amb voluntat de continuïtat

Actualitzada 17/09/2017 a les 12:29

Reus ha estrenat aquest dissabte el primer Festival de Rumba Catalana al municipi, Rumba Reus, amb un cartell amb alguns dels músics més importants de l'escena actual del gènere. El parc Mas Iglesias s'ha anat omplint a poc a poc durant la tarda per escoltar 'Ai, ai, ai', 'Arrels de Gràcia' o Miliu Calabuch, nebot de Peret, que ha fet que la seva figura estigués present al festival. El certamen, que tindrà continuïtat, ha començat amb la rumba més tradicional i en buscarà d'altres en edicions futures. Israel Batista, organitzador de Rumba Reus, ha explicat que volen que el festival sigui «de referència» per a la demarcació i que sigui possible «trobar rumba a tot arreu» i no només a Barcelona. El certamen se celebra en el marc dels actes de Reus Capital de la Cultura Catalana i com a acte previ a les festes de Misericòrdia.



Batista ha explicat que Rumba Reus neix amb voluntat de continuïtat i que, de primeres, per arribar al públic més ampli possible, han començat amb l'estil de rumba més tradicional. De cara les pròximes edicions, l'organitzador promet que hi haurà «altres estils» inclosos al gènere però diferents al més tradicional. «Per això es necessita continuïtat», ha justificat.



Centenars de persones s'han animat a ballar la rumba, on no han faltat 'Una lágrima cayó en la arena', de Peret, o 'La cançó del lladre', entre d'altres. 'Arrels de Gràcia', amb Jonathan Giménez al capdavant, han estat els encarregats d'encetar el festival. Després, entrada la nit, ha estat el torn de Miliu Calabuch. Era un dels noms més esperats de la tarda, i és que se'l relaciona amb Peret, que era el seu tiet. «Peret va dir que si hi havia un successor de la seva persona i el seu llegat artístic era en Miliu», ha recordat Batista, que ha destacat que és un «gran artista amb una gran veu que fa rumba de la bona, com feia Peret», tot afegint «els avançaments» que hi ha ara.



Al festival també ha participat 'Ai, ai, ai', format ara fa 25 anys per dos dels músics de Gato Pérez, Rafalito Salazar i Pep Lladó. El cantant de boleros Moncho, que havia de participar al Rumba Reus com a presentador, s'ha posat malalt i no ha pogut assistir. A mitja tarda, l'alcalde, Carles Pellicer, ha fet la inauguració oficial de l'esdeveniment.



El rumber Joan Calabuch, Tio Joanet, va ser un dels que va començar a tocar amb Peret als anys 60. Des de Reus, Calabuch ha recordat que l'essència de la rumba «és una guitarra i dos 'palmeros' darrere», i que després «s'han anat afegint diferents instruments». «La rumba catalana no és ni millor ni pitjor que la resta, però és la nostra», ha resumit el rumber veterà, pare de Miliu Calabuch, que també ha apuntat que la gran major part de rumba que se sent ara és fusió i no tradicional.