Veïns de Reus demanen ajuda per salvar un gos dels maltractaments del seu amo

S'han denunciat els fets a la policia, però els agents no poden entrar al pis perquè és una propietat privada

Redacció

Actualitzada 15/09/2017 a les 16:23

Dos veïns de Reus denuncien, a través de Facebook, el maltractament al qual una persona sotmet el seu gos. L'animal està tancat al balcó del pis, i com mostren les imatges compartides tant a un perfil de Facebook personal, com a la pàgina Informer de Reus, té el cul sagnant. L'animal es troba al carrer Jaume Vidal d'Alcover, a la zona de Mas Iglesias, i Pili Navarro, una de les dues denunciants, explica a través d'un post a Facebook que «la policia ja ha anat al pis en una ocasió, però no hi poden entrar». Pel que fa a Seprona, els agents de la Guàrdia Civil dedicats al medi ambient i a la natura, ha comunicat als veïns que no pot actuar davant d'aquesta situació perquè «necessiten més dades».







A causa de la falta de solucions, els veïns demanen a través de Facebook una manera per poder acabar amb el patiment de l'animal. «L'hem de treure d'allà perquè no sabem què té, però està destrossat», s'expliquen. I el veí que narra la situació a la pàgina Informer de Reus afegeix: «Tenim por que l'amo li faci alguna cosa dolenta, ja que ni tan sols el regala a ningú».







A través dels comentaris moltes persones els recomanen què fer. Marian Alcaide assegura que la Guàrdia Urbana li va explicar, en una ocasió similar, que «per poder entrar a una propietat privada, primer s'ha de denunciar la situació a l'Ajuntament. Tan bon punt la denúncia està allà, se li passa al veterinari del consistori, i aquest envia l'ordre a la policia local. I el propietari del gos no s'hi pot negar».