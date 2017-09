Reus augmentarà la seguretat ciutadana a barris perifèrics per posar fre a l'incivisme i actes vandàlics

Edificis ocupats a Sant Josep Obrer, inseguretat ciutadana i la crema del vehicle d'un president veïnal han estat els detonants

Actualitzada 15/09/2017 a les 13:47

Reus incrementarà la presència de la Guàrdia Urbana a barris perifèrics de la ciutat per posar fre a l'incivisme, delinqüència i actes vandàlics. Els incidents que han fet vessar el got són l'ocupació il·legal d'habitatges al barri de Sant Josep Obrer i l'augment de la delinqüència en aquest barri, a Mas Pellicer i Mas Abelló. Són els que arrosseguen més problemàtiques d'inseguretat ciutadana. En el ple d'aquest divendres, la majoria de grups polítics, a excepció de la CUP que s'ha abstingut, han donat suport a la proposta, en format de moció, presentada per Ciutadans. Entre diverses mesures, es planteja elaborar un llistat dels habitatges ocupats il·legalment, la majoria propietat de la Generalitat, i tapiar-los fins que puguin ser condicionats per al lloguer social. L'alcalde Carles Pellicer ha expressat el seu suport a Eduardo Navas, el president de l'associació veïnal del barri Mas Pellicer, al qual van cremar el seu cotxe.