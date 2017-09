El Ple de Reus reelegeix Pere Pagès com a Síndic Municipal de Greuges

Serà el seu segon i últim mandat, perquè el reglament municipal només preveu una vegada la renovació

Actualitzada 15/09/2017 a les 17:14

El Ple ordinari de Reus d'aquest divendres ha reelegit per unanimitat Pere Pagès Serrano com a Síndic Municipal de Greuges per un nou mandat de cinc anys. Aquest serà el seu segon i últim mandat, atès que el reglament municipal només preveu la possibilitat de renovar el càrrec una vegada. Aquesta és la primera ocasió que la persona que ostenta aquest càrrec renova el seu mandat.



Pere Pagès Serrano va néixer a Reus el 8 d'octubre de 1946. El 27 de gener de 2012 el Ple municipal el va escollir per consens de tots els grups. És llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona. Va començar a exercir com a advocat a Reus el 1971, amb despatx propi, fins que es va jubiliar l'any 2011. També té el títol d'Agent de la Propietat Immobiliària.



La Sindicatura de Greuges Municipal té com a finalitat defensar els drets de la ciutadania en les seves relacions amb l'Ajuntament de Reus i els organismes que en depenen. L'objectiu d'aquest òrgan és obrir nous canals de comunicació entre els ciutadans i ciutadanes i els òrgans locals de poder i decisió.