Detingudes vuit persones de dues organitzacions de tràfic de drogues a Reus

El dispositiu realitzat ahir dijous als barris Gaudí i Sant Josep Obrer s’emmarca en l’operació ‘Cancerbero’ de la Guàrdia Civil, en la qual ja es van desarticular dos grups narcotraficants més a Tarragona

Actualitzada 15/09/2017 a les 13:31

La Guàrdia civil va desarticular, ahir dijous 14 de setembre, dues organitzacions dedicades al tràfic de droga als barris Gaudí i Sant Josep Obrer de Reus. L’actuació s’ha fet en el marc de l’última fase de l’operació ‘Cancerbero’. S’han detingut 8 persones de nacionalitat espanyola i marroquina i s’ha pres declaración com a investigats a dos membres de les organitzacions. També s’han fet cinc registres en els quals s’han intervingut 1.210 plantes de marihuana, 26 grams de cocaïna, 18 grams d'haixix, 5.700 euros, 1 arma de salva, 40 cartutxos, 1 pistola Taser, 1 vehicle i utensilis per a la manipulació i venda de droga.



L’operació es va iniciar a finals de 2016, quan es va detectar un clan familiar dedicat al tràfic de drogues i al robatori d’altres substàncies a altres grups delinqüents al barri Gaudí. L’organització disposava de diversos domicilis on traficava amb tot tipus de substàncies estupefaents. En la investigación es va poder establir una relació entre aquesta organització i altres establertes a Reus i Tarragona.



A finals del mes de maig es va iniciar la primera fase de l'operació. Es van fer quatre registres, hi va haver quatre detencions i es van requisar diverses quantitats de droga, diners en efectiu i eines de pesatge i distribució.



La investigación va permetre saber de l'existència d'una altra organització establerta als barris de Bonavista i Camp Clar. Es dedicaven al cultiu, elaboració i distribució de derivats cannàbics que complementaven amb la realització de les anomenades “bolcades” de droga a altres organitzacions criminals, constatant l'autoria d'un robatori de 330 plantes de marihuana, d'una finca de Les Borges del Camp, que van ser intervingudes per la Guàrdia Civil a l'interior d'un vehicle donat a la fugida i que va ser abandonat posteriorment.



A inicis de juliol es va iniciar la segona fase de l'operació, quan es van intervenir 250 plantes de marihuana en dos registres domiciliaris als barris de Bonavista i Camp Clar de Tarragona. En aquest cas es van detenir sis persones com a presumptes autors dels delictes de robatori amb força, defraudació de fluid elèctric, pertinença a organització criminal i tràfic de drogues. També es va prendre declaració en qualitat d'investigada a una dona de nacionalitat romanesa.



Arran de la informació adquirida en l'explotació de les fases anteriors de l'operació, la Guàrdia Civil va detectar l'existència d'altres dues xarxes establertes a Reus, que a més d'estar relacionades amb les organitzacions anteriors operaven de manera individual.



La primera de les organitzacions, es dedicava al cultiu, l’elaboració i tràfic de drogues. Es va relacionar directament amb la intervenció de 6.150 grams de farcells de marihuana, que es van descobrir en un vehicle donat a la fugida quan la Guàrdia Civil intentava identificar-ho. A finals de juliol es va procedir al registre d'una finca rústica del terme municipal de Riudoms, on es van localitzar diverses quantitats de droga, un arma de foc i munició i es va detenir a dues persones.



La segona organització, formada per persones de raça àrab, a més d'estar relacionats amb les anteriors organitzacions també es dedicava al tràfic d'armes. Alguns membres d'aquesta organització, a finals de juliol, van ser interceptats en un control policial de la Guàrdia Civil Benicarló. A l’interior del vehicle duien tres armes de foc i diversa munició.



L'última fase de l'operació, desenvolupada el matí d’ahir dijous, 14 de setembre, va cloure amb les vuit darreres detencions. El total de detinguts durant l'operació ‘Cancerbero’ han estat 25 persones de nacionalitat espanyola i marroquina, dels quals 21 són homes i 4 dones. També s'ha pres declaració com investigats a tres persones de nacionalitat espanyola, romanesa i marroquina. L’operació ha estat dirigida pel titular del Jutjat d'Instrucció número 3 de Reus.