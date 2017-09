Carles Pellicer haurà de declarar davant la Fiscalia de Tarragona la setmana vinent

L'alcalde de Reus ha estat el primer en rebre la citació judicial, aquest divendres al migdia

Redacció

ACN

Actualitzada 15/09/2017 a les 15:56

L'alcalde de Reus, Carles Pellicer (PDeCAT), ha estat el primer batlle de Catalunya que ha estat citat a declarar per Fiscalia en relació amb el referèndum de l'1-O. Segons indica el consistori reusenc, Pellicer ha rebut la citació judicial de la Fiscalia de Tarragona aquest divendres al migdia, amb data pel dijous vinent, 21 de setembre, a dos quarts de deu del matí.



Adam Tomàs, alcalde d'Amposta, també ha rebut la citació per declarar el pròxim 21 de setembre a dos quarts d'una del migdia. En la citació, el Fiscal recorda que els crida a declarar en qualitat d'investigats, i que han de comparèixer acompanyats d'un advocat.



Dimecres passat, el fiscal general de l'estat, José Manuel Maza, va ordenar incoar diligències d'investigació contra els 712 alcaldes que han mostrat el seu suport a l'organització del referèndum independentista de l'1 d'octubre. Per això, va demanar a les fiscalies territorials que citessin a declarar com a investigat l'alcalde de cada municipi i que, si aquest no compareix davant del fiscal, s'acordi la seva detenció i presentació davant de la fiscalia per part dels Mossos d'Esquadra.