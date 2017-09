Arriba la 4a Trobada d'Elements del Seguici Fets Per Tu

La quarta reunió de fans del seguici tindrà lloc aquest diumenge 18 de setembre a les 17:30h a la plaça del Mercadal

Actualitzada 15/09/2017 a les 20:41

Canal Reus TV i l’Ajuntament de Reus organitzen la 4a Trobada d’Elements Fets Per Tu el proper diumenge 17 de setembre a la plaça del Mercadal en plena celebració de la Festa Major de Misericòrdia. La concentració serà a dos quarts de 6 de la tarda a la mateixa plaça, on es farà la rebuda als participants. A posteriori, des de la mateixa plaça partirà la cercavila artesanal que recorrerà els carrers del centre de la ciutat. La rua passarà pel carrer Major, carrer de les Peixateries Velles, carrer de l’Hospital, carrer de la Presó, carrer de les Galanes i finalitzarà al Mercadal. La música la posarà l’Aula de Sons i un conjunt de músics del Col·legi Turó.



Tots i totes les participants a la trobada seran fotografiats a plaça. Quan acabi la cercavila al Mercadal, els fans del seguici rebran com a obsequi, una instantània emmarcada per immortalitzar l’experiència.



Es repartirà, per a tots els nens i nenes presents a la plaça Mercadal, coca amb sucre. Enguany també es lliurarà una beguda vegetal d’arròs amb cacau. El berenar es farà moments abans d’iniciar-se la cercavila pels carrers de la capital del Baix Camp.



Com a novetat d’enguany, un jurat format per 3 membres premiarà les millors disfresses individuals i grupals, així com també la més original. Els guanyadors rebran diversos premis, just després de la ballada conjunta.