Una dotzena de trastos faran la primera Baixada d'Andròmines de Reus

Serà el dissabte 30, i el mateix dia es farà un ‘escalabirres’ i un referèndum per triar el nom de l’acte

Actualitzada 14/09/2017 a les 17:44

Els Xiquets de Reus i la Colla Gegantera del Carrasclet ja ultimen els preparatius per la primera Baixada d’Andròmines de Reus, una de les principals novetats de les festes de Misericòrdia d’enguany, i que a partir d’ara s’afegirà com un dels actes fixos del cap de setmana posterior a la Festa Major. Una dotzena de trastos participaran en aquesta primera edició, que se celebrarà la tarda del dissabte 30 de setembre.



La façana principal del Mercat Central de Reus serà el centre neuràlgic de l’esdeveniment, i també el punt d’arribada d’un itinerari que començarà al capdamunt del Passeig Sunyer i passarà pels carrers Sant Celestí, i per les avingudes Prat de la Riba i President Companys –el costat esquerre del Mercat des del carrer Sant Joan. Una rampa al punt de sortida i dos ajudants que empenyeran els trastos al carrer Sant Celestí asseguraran la continuïtat del trajecte en una ciutat desprovista de grans pendents. «Hem provat el recorregut amb bicicleta i hem comprovat que no es pot fer senser frenar», afirma en aquest sentit Oriol Ciurana, un dels organitzadors de l’esdeveniment.



El participants seran citats a les 4 al capdamunt del passeig Sunyer. Després de rebre la comprovació de seguretat per part dels responsables, començaran a baixar a partir de les cinc de la tarda. Ho faran dues vegades, una per reconèixer el trajecte i una segona en què se’ls cronometrarà. «La gent ens agraeix que afegim a les festes un acte festiu diferent, que no sigui una cercavila o un correbars, que són els tipus de propostes que copen la programació d’aquells dies», explica Ciurana.



La jornada comptarà amb diversos actes paral·lels que se celebraran a la façana del Mercat. Un dels més importants serà el referèndum que decidirà el nom amb què es batejarà aquest esdeveniment. Durant tot el dia es podrà votar entre les diverses propostes que s’hagin fet –es poden fer en un enllaç al perfil de Facebook Andròmines Reus–, i entre tots els participants se sortejarà un premi que es donarà juntament amb els que rebran els que han fet la baixada.



Durant la nit també es farà un sopar popular –el preu és de 5 euros i els tiquets es poden comprar al 3 de 9, el local dels Xiquets de Reus–, i de 8 a 10 se celebrarà un concurs escalabirres, que consisteix a apilar el major nombre de caixes de cervesa possibles en una torre. Amb tot això, Misericòrdia guanyarà una nova jornada d’actes al calendari.