Una dotzena d'artistes participaran a la nova edició de l'Accents de Reus

El festival començarà el pròxim 22 de setembre, amb actuacions al Teatre Bartrina i a Cal Massó

Programació

Entrades a la venda

Una dotzena d'artistes participaran en la quarta edició del Festival Accents de pop, rock i folk dels Països Catalans, que es farà a Cal Massó i al Teatre Bartrina de Reus del 22 de setembre al 5 de novembre.Aquest dijous s'ha presentat l'edició d'enguany del festival, a càrrec de la regidora de Cultura, Montserrat Caelles, i el responsable de la programació d'Accents, Isaac Albesa. El festival compta amb el suport de Vermuts Miró.Als concerts ja anunciats al Teatre Bartrina de Pep Gimeno Botifarra (dissabte, 28 d’octubre), Sanjosex i Carles Belda (diumenge, 29 d’octubre) interpretant el disc ‘Cantut’, el concert especial de clausura de l’Accents de Guillem Anguera i convidats (diumenge 5 de novembre) presentant el disc ‘14 km’ i el concert ‘Reus canta amb Pau Riba’ que comptarà amb vuit cantautors de Reus que acompanyaran sobre l’escenari aquest històric de la música en català, s’hi han d’afegir les actuacions del tarragoní Espaldamaceta (dissabte 30 de setembre), presentant peces en català per primera vegada i en format trio; la cançó d’autor amb accent de Ponent de Meritxell Gené (dissabte 7 d’octubre) que actuarà al costat del poeta David Caño o el pop intimista també des de terres lleidatanes de Renaldo & Clara (dissabte 14 d’octubre) amb el seu exitós disc ‘Els afores’.També hi haurà el concert especial de presentació del certamen que protagonitzarà el grup barceloní 4 Hiverns a la terrassa de Cal Massó el divendres 22 de setembre a les 21.30h i en el qual aquest grup de pop presentarà en format reduït, en duet, el seu nou disc.Pel que fa als concerts vermuts, enguany les quatre actuacions estan dedicades al pop d’autor. Tots els dissabtes, a partir de la una i amb entrada gratuïta, hi haurà les propostes del reusenc Albert Basora, (dissabte, 23 setembre) el tarragoní Albert Jordà (dissabte, 30 setembre), el duet de Manresa Jo Jet i Maria Ribot (dissabte, 7 octubre) i el duet de les Illes, Donallop (dissabte, 14 d’octubre).Les entrades anticipades pels concerts de Cal Massó i el Bartrina ja es poden adquirir. Pels concerts del Bartrina es poden comprar al preu de 10 i 12 euros a la web del teatre ( www.teatrebartrina.cat ). Les entrades per les tres actuacions de Cal Massó es poden comprar al preu de 8 euros a Cal Massó, a la web www.entradium.com i a les botigues Bat a Bat (C/Galanes) i H Records (C/Santa Anna) de Reus. Els concerts vermut són gratuïts.