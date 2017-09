Ryanair anuncia una nova ruta des de Reus a Shannon (Irlanda) pel proper estiu

Preveu fer dos vols setmanals d'aquest nou itinerari

Redacció

Actualitzada 13/09/2017 a les 13:50

Raynair ha anunciat avui una nova ruta des de l'aeroport de Reus per l'estiu del proper 2018. Aquest nou itinerari connectarà la capital del Baix Camp amb la ciutat de Shannon, a Irlanda, amb dos vols setmanals. Les previsions de la companyia pel proper 2018 a Reus són operar amb un total de 12 rutes, comptar amb 400.000 passatgers a l'any (preveu un creixement en 25.000 usuaris), la creació de 300 llocs de treball i un 5% de creixement.



A més de la nova ruta des de Reus, també s'han donat a conèixer nous itineraris des de Barcelona i Girona. Concretament, la companyia ha informat que obrirà una nova ruta a Malta des de l'aeroport de Barcelona, amb quatre vols setmanals; i una a Frankfurt Main i Riga des de l'aeroport de Girona, totes dues amb dos vols setmanals respectivament. Des de l'Aeroport de Barcelona, a l'estiu també s'oferiran els vols de la temporada d'hivern cap a Frankfurt Main i Praga, tots dos amb un vol diari; a Venècia, amb dos vols diaris; a Luxemburg, amb quatre vols setmanals, i Cracòvia, amb tres vols setmanals.



Pel que fa al global de Catalunya, Ryanair preveu transportar 9,6 milions de passatgers als aeroports de Barcelona, Reus i Girona durant l'any 2018, un 6% més que aquest 2017. El director general de mercadotència de Ryanair, Kenny Jacobs, ha recalcat que els atemptats del passat agost a Barcelona i Cambrils no han repercutit en l'afluència de passatgers a Catalunya. Tot i així, ha indicat que en un primer moment van disminuir les recerques de vols cap a Barcelona en la pàgina web de Ryanair i es van produir algunes cancel·lacions, que ha insistit que no van ser rellevants.