Referents de la rumba catalana actuaran a Reus en el primer festival 'Rumba Reus'

Hi actuaran 'Ai, ai, ai', Miliu Calabuch i Arrels de Gràcia

Actualitzada 13/09/2017 a les 17:35

Arrels de Gràcia: en destaca la figura de Jonathan Giménez. Fills de membres d'Estrelles de Gràcia (conjunt predilecte de Gato Pérez), recullen l'herència de la plaça del Raspall, epicentre gitano gracienc.

Miliu Calabuch: el seu tiet, Peret, poc abans de morir, va dir en una entrevista que, si tenia un hereu musical, aquest era ell. Valedor del gènere en les seves formes més genuïnes.

'Ai, ai ai': després de la mort de Gato Pérez, el 18 d'Octubre de 1990, dos dels seus músics, Rafalito Salazar i Pep Lladó, van crear el grup 'Ai, ai, ai' per mantenir viva la flama rumbera i incorporar de manera estable la llengua catalana en l'imaginari líric del gènere. Ara, 25 anys després, el grup prepara un disc d'aniversari.

Moncho: el seu nom real és Ramon Calabuch Batista. Des de nen va mostrar la seva inclinació cap a la cançó romàntica i somniava amb ser cantant. Prové de família de gitanos catalans, que cantaven flamenc o rumbetes catalanes, sorprenia per cantar temes romàntics i específicament boleros, fet que la seva família no entenia gaire. Moncho ha passejat el bolero per Estats Units i Llatinoamèrica i és considerat, amb Lucho Gatica i Olga Guillot, un dels grans del bolero.

Alguns dels grups i músics més importants de l'escena actual de rumba catalana, com són 'Ai, ai, ai', Miliu Calabuch i Arrels de Gràcia, actuaran a Reus en el primer 'Rumba Reus', un festival que s'inicia amb aquest cartell al parc Mas Iglesias en el marc dels actes de Reus Capital de la Cultura Catalana 2017. Com a acte previ a les festes de Misericòrdia, el festival tindrà lloc al parc el dissabte 16 de setembre, a partir de les 19 hores. El cantant de boleros Moncho presentarà la primera edició del festival, que es podrà gaudir de manera gratuïta.El festival és una proposta de l'Associació El Triangle, encapçalada per Israel Batista, i inclou la col·laboració de Carles Pitarch, de la productora Juandesafinado Produccions. El seu objectiu és donar a conèixer i fer gaudir els reusencs de la bellesa de la Rumba Catalana, coneguda internacionalment gràcies, sobretot, al cantant ja desaparegut Peret.Aquesta serà la seva primera edició, que té vocació d'esdevenir un referent d'aquest estil musical a la ciutat de Reus i al conjunt del país. El cartell d'aquesta primera edició l'integren els següents grups i músics: