L'Aeroport de Reus tanca l'agost amb gairebé 191.000 passatgers, un 22% més que fa un any

En els vuit primers mesos de l'any, els usuaris superen els 750.000, un 25% més que en el mateix període del 2016

Actualitzada 12/09/2017 a les 15:22

L'Aeroport de Reus continua endavant incrementant la gent que passa per aquestes instal·lacions durant l'any. Ha tancat el mes d'agost amb 190.940 passatgers, un 22,3% més que fa un any. En els primers vuit mesos de l'any, ja han passat per Reus 750.659 persones, un 25,2% més que en el mateix període del 2016. Pel que fa a les operacions, a l'agost es van fer 1.778 moviments, un 4% més que en el mateix mes de l'any passat. Entre el gener i l'agost, l'Aeroport de Reus acumula 11.191 enlairaments i aterratges, un 12% més que en el mateix període del 2016.