Reus lliura els guardons dels Premis Esport i Ciutat 2017

L'acte ha tingut lloc aquest divendres al vespre al pavelló olímpic municipal

Redacció

09/09/2017 a les 00:16

Els esportistes, persones i entitats vinculats a Reus que hagin destacat durant la temporada esportiva han estat homenatjats aquest divendres al vespre amb els Premis Esport i Ciutat 2017. La gala d'entrega dels premis, que arriben a la sisena edició, s'ha celebrat al pavelló olímpic municipal. El jurat, format per un representant del Consell català de l'Esport, i representants de la premsa esportiva sota la presidència del regidor d'Esports Jordi Cervera, han escollit els premiats següents:



1) Premi Pioners de l'Esport, per reconèixer a qui, amb la seva dedicació, van impulsar els inicis de l'esport a la ciutat, ja fos com a esportista, tècnic, directiu o patrocinador a:



-Mireia Jeréz López en l'àmbit del ball de saló, tant en competició Down com, actualment, obrint camí a participar en competició convencional trencant la barrera de la diferenciació.



-Emili Llevat Briansó, per ser un apassionat de l'esport i un apassionat de Reus, soci numero 8 del Reus Deportiu, és soci fundador del Tenis Monterols, actual soci número 3, i soci fundador i número 1 del Club de Golf Reus Aigüesverds, a més de ser un dels impulsors del Golf a Reus.



2) Premi Dirigents de l'esport, a aquells dirigents de l'esport actius de la temporada i que amb la seva funció han contribuït o contribueixen a l'èxit esportiu de la seva entitat i/o el seu esport a:



-Ramon Alabart Sabaté, per la seva continuada passió pel futbol base. El Club Santes Creus compleix aquest any 50 anys, i el Ramon n'ha estat el president des de l'any 1989. Aquest any el Club ha viscut els seus 50 anys desplegant una gran activitat.



-Joan Carles Virgili Font, per la seva tasca en impulsar la creació d'un club exclusiu de tenis taula a la ciutat de Reus. El club està orientat al foment de la competició escolar, d'esport base i desenvolupa diferents programes socials vinculats al seu esport. Aquest any el club ha consolidat el sopar solidari, ha organitzat un Campionat de Catalunya, Campionat d'Espanya Veterans i un Torneig internacional de Veterans amb participants de 18 països.



3) Premi Tècnics de l'esport, per la funció de tècnic esportiu, tant dels esports de competició, com de l'esport base o formatiu, valorant tant l'aspecte del rendiment esportiu, com de la transmissió de valors i del compromís amb l'esport i la ciutat. Com a Tècnics d'Esport Base a:



-Ivan Taranilla Peña i Marc Carrasco Pedrol, per la seva tasca tècnica en la coordinació del futbol de tecnificació del CF Reus Deportiu SAD, que han culminat una excel·lent temporada assolint en el conjunt dels equips del club 4 ascensos dels equips de Tecnificació de l'entitat roig i negra.



-Diego Torres Ibarburez, per la seva tasca al capdavant del Club Koryo, assolint un alt nivell, especialment formatiu i de competició. Els seus esportistes tenen un alt nivell i una gran projecció, en concret, amb participants en el Mundial del Perú i l'Europeu de Grècia en la modalitat de Poomsae.



Com a Tècnics d'Esport de Competició a:



-Isabel Pérez Bermudo, per la seva incansable activitat vinculada al seu club, el Club de Ball Esportiu Wapachá Diversity i al seu esport, en les diferents categories de competició del club. El club de Ball Esportiu Wapachá Diversity és un referent en la competició, i ha assolit un ampli ventall de títols i èxits en l'àmbit català, estatal i internacional.



-Bart Iaccarino, com a entrenador del Club Futbol Americà Imperials de Reus ha assolit, en la temporada 2016/2017, el repte de consolidar-se en la màxima categoria del futbol americà estatal, repte superat amb escreix al posicionar al seu club a la final de la competició en la seva primera participació.



4) Premi Valors de l'esport, per les accions, comportaments o actituds de clubs, equips, esportistes, seccions esportives o grups humans que destaquin pel seu valor ètic o moral en el marc dels valors positius de l'esport. També es podran reconèixer accions o iniciatives directament relacionades amb l'esport de la ciutat, amb els seus esportistes o institucions, a:



-Robert Mihail Cambei, com a participant en la modalitat de parelles Down que, juntament amb la seva parella de ball, ha assolit dos campionats de Catalunya. El seu suport, paciència, constància i esperit de constant superació i especialment lluita per la inclusió.



-Jordi Clavero Roca, que és reconegut i nominat a aquesta categoria gràcies a les xarxes socials i de la mà de l'equip contrincant de la seva escola a l'Olimpiada Escolar. En un dels partits de futbol l'equip rival comptava amb els efectius justos per la competició, ja que molt aviat un jugador va caure lesionat. Per tal de jugar amb igualtat de condicions, el Jordi va retirar voluntàriament a un jugador, repetint l'acció en una segona situació, per fer prevaldre el joc net, l'equitat i la funció educativa de l'esport.



-Club Ciclista Ciutat de Reus per la seva tasca solidària en lluir un mallot de competició on figura de manera destacada la Fundació Noèlia, amb l'objectiu de difondre la tasca d'aquesta entitat en la lluita contra una malaltia rara. El Club ha renunciat a la possibilitat de rendibilitzar aquest recurs per una causa solidària.



-Reus Deportiu per la seva tasca social àmplia i reconeguda, contribuint al desenvolupament d'accions socials vinculades al club i a l'esport, entre altres el programa de natació adaptada. Aquest any el club ha fet un pas més i ha inclòs a l'equipatge del primer equip d'hoquei patins la promoció de la Fundació Mossèn Bara de Reus, i ha donat especial protagonisme a desenvolupar accions amb el grup de joves d'aquesta fundació.



5) Premi Esport Adaptat, als esportistes o entitats que participen en l'àmbit de l'esport per a persones amb discapacitat, física, psíquica o sensorial. Per accions que destaquin pel seu esforç, dedicació i/o consolidació de l'esport adaptat a la nostra ciutat i/o que contribueixin a la seva difusió, que facilitin l'accés a la pràctica esportiva i/o a la màxima difusió d'aquest. També es podran reconèixer accions de formació i difusió directament relacionades amb l'esport adaptat, a:



-Albert Ambel Cervelló, per la seva constància i disciplina en competicions d'alt nivell amb la categoria de ball Down Estandard i Llatí, assolint el Campionat de Catalunya en categoria absoluta.



-Pilar del Río Valls, atleta del Club esportiu Alba de Reus, per la seva participació en el Mundial d'esports d'Hivern Special Olympics a Àustria, aconseguint la medalla de bronze en la modalitat d'esquí alpí.



6) Premi Millors Clubs, Equips o Seccions Esportives al millor club, equip o secció esportiva, pel seu èxit, trajectòria o resultat durant la temporada objecte del premi.



Com als Millors clubs, equips o seccions esportives d'Esport Base a:



-Club Takwondo Koryo Reus, per haver assolit un creixement esportiu molt notable i una gran projecció en les modalitats d'esport base i tecnificació, especialment en la modalitat de Poomsae.



-Club Takwondo Damian, per estar sempre a primera línia de la competició i de treball de formació i tecnificació, que queda avalat per l'important nombre de medalles en les diferents competicions, nacionals, estatals i competicions open.



Com als Millors clubs, equips o seccions esportives d'Esport Competició a:



-Equip sènior de divisió d'Honor d'Hoquei del Reus Deportiu, per haver aconseguit la Copa d'Europa, entre altres excel·lents resultats i títols. El joc desplegat per l'equip en l'àmbit individual i col·lectiu ha recollit el fruit en forma de corona europea, i disputarà la copa Continental i l'Intercontinental d'aquesta modalitat esportiva.



-Grup Show Juvenil del Reus Deportiu, per aconseguir un gran èxit al Campionat d'Europa i els diferents èxits de la temporada, especialment per la seva forta projecció a l'escena internacional.



7) Premi d'Honor, quan concorrin circumstàncies especials a persones o institucions que pels seus actes, accions o decisions es considerin mereixedores d'aquesta distinció excepcional a:



-COCACOLA – IBERIAN PARTNERS. La Regidoria d'Esports de l'Ajuntament de Reus ha atorgat aquest premi d'honor a la firma comercial Coca Cola per la seva llarga i continuada trajectòria, amb la seva presència i suport a les organitzacions esportives de caràcter popular, de promoció i de competició, contribuint al desenvolupament de les mateixes aportant recursos necessaris i facilitant la tasca dels organitzadors a tots els nivells.



-SPECIAL OLYMPICS ESPAÑA per confiar en Reus i per l'excel·lent tasca de promoció de l'esport per a persones amb discapacitat intel·lectual. Per la vivència col·lectiva dels Jocs a Reus el 2016 i per la facilitat de tracte i compromís de tot l'equip d'Special Olympics España.



-Irache Quintanal Franco per tota la seva trajectòria esportiva, per la llarga dedicació a l'esport de competició, per contribuir a la difusió de l'atletisme i la seva ciutat, per tots els èxits, rècords i medalles.



8) Premi 'Millor esportista de la Ciutat de Reus', al millor esportista de la ciutat en les categories femenina i masculina, categories màster, de promoció i absolut a:



Com a millor esportista Màster femení a:



-Carme Fuster Bassas, per ser una incombustible atleta Màster 75 del Club Natació Reus Ploms. Ha encadenat una llarga llista de títols aquesta temporada, compaginant velocitat i llançaments en pista coberta i a l'aire lliure d'aquestes modalitats atlètiques.



Com a millor esportista Màster masculí a:



-Carles Juncosa Pujol, ciclista del Club Ciclista Ciutat de Reus-Lizarran, que competix en la categoria Màster i en algunes curses ho fa conjuntament amb ciclistes de la categoria Elit, el que suposa pel Carles un repte que l'ha portat a vèncer en 12 curses de la categoria Màster 40 i l'èxit a la Volta Ciclista a Tarragona com a vencedor absolut de la classificació general, líder de la regularitat.



Com a millor esportista de promoció femení a:



-Otti Verdú Vidal, jove esportista que competeix en la complexa modalitat de l'hípica amb èxits estatals i internacionals, és Campiona d'Espanya i té diversos pòdiums en diferents modalitats assolits a la Copa de les Nacions, a més d'una llarga i extensa llista d'èxits al llarg d'aquesta temporada.



Com a millor esportista de promoció masculí a:



-Guillem Segú Giró, per l'èxit assolit a les aigües de Salou en proclamar-se campió mundial Juvenil de la modalitat de Raceboard. El regatista reusenc a més, ha obtingut la dinovena posició masculina en categoria absoluta.



Com a millor esportista absolut femení a:



-Ariana Sánchez Fallada. El World Padel Tour és el Circuit mundial de l'especialitat i l'Ariana ha assolit el primer títol absolut d'aquesta especialitat. Un èxit forjat en l'entrenament, la constància i la regularitat. La participació i bon joc de l'Ariana ha contribuït a proclamar-se campiona d'Espanya per equips.



Com a millor esportista absolut masculí a:



-Gerard Descarrega Puigdevall, per aconseguir com atleta, la medalla d'Or als 400 metres llisos dels Jocs Paralímpics de Rio el setembre de 2016, una cursa vibrant després de les fases classificatòries i una excel·lent marca de 50 segons i 22 centèsimes van permetre assolir el somni Olímpic, amb una marca i un èxit extraordinari. Tan sols 10 mesos després l'èxit, el Gerard va tenir la rèplica en alçar-se amb la medalla d'or al Mundial d'atletisme disputat a Londres, també a la prova dels 400 metres.



L'acte ha comptat amb l'estrena de la sardana de l'Esport, una composició de l'Eduard Sendra que ha interpretat la Cobla Reus Jove per encàrrec de la Regidoria de l'Esport en el marc de Reus Ciutat de la Cultura. La peça musical incorpora fragments emblemàtics de la cultura musical de l'esport, com l'himne Olímpic, la banda sonora de la pel·lícula 'Carros de fuego', premiada amb un Oscar, o la sintonia del mundial de patinatge Reus 2014, del també reusenc Albert Galcerà.