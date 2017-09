L'Ajuntament presenta recurs per no pagar les costes processals de Pérez

El consistori discrepa amb diversos punts de la resolució del Tribunal de Cuentas sobre retribucions variables que absol l’exalcalde

Actualitzada 08/09/2017 a les 09:07

Prat també ha apel·lat a la Sala

L’Ajuntament de Reus presentarà recurs contra la sentència dictada pel Tribunal de Cuentas (TCU) el passat 14 de juliol i on la consellera Margarita Mariscal de Gante ordena el pagament, per part del consistori, de les costes processals de Lluís Miquel Pérez, segons ha pogut saber el Diari Més. L’exalcalde va resultar absolt, en primera instància, de la demanda que l’Ajuntament havia impulsat al seu moment per rescabalar retribucions variables abonades a l’exdirector general d’Innova, Josep Prat, entre els anys 2009 i 2011 i per valor de 190.341 euros. És en desestimar Mariscal de Gante les pretensions del consistori, que demanava una responsabilitat comptable solidària per a Prat i Pérez, que la consellera ha carregat les despeses judicials de Pérez a l’Ajuntament. La sentència no fa imposició de costes respecte a les pretensions formulades contra Prat.Tot i que no ha transcendit el detall de la xifra a què hauria de fer front el consistori, es tractaria d’una quantitat força important. El termini per apel·lar davant la Sala del TCU expirava avui, 8 de setembre. El recurs que presenta l’Ajuntament ve motivat per la voluntat d’esquivar el pagament de les costes de Pérez però també per altres qüestions de la mateixa resolució amb què el consistori discrepa. L’apel·lació segueix la lògica de l’obligació de l’administració de vetllar pels fons públics. L’alcalde de Reus, Carles Pellicer, havia apuntat al moment de transcendir la sentència per aquest procediment comptable que la demanda responia «a la voluntat de defensar els interessos generals, cosa que continuarem fent» tot i «no entrar a valorar la resolució» perquè «la justícia té un criteri i cal respectar les decisions». El batlle anunciava «uns dies» per decidir si l’Ajuntament recorria.En concret, com reflecteix la sentència del Tribunal de Cuentas, el consistori demanava el reintegrament de 190.341 de les retribucions variables que Pérez autoritzava i que Prat va cobrar entre els anys 2009 i 2011 en «considerar que no hi ha justificació documental» dels pagaments. La resolució precisa, per contra, que «no resulta que les retribucions percebudes pel senyor Prat puguin considerar-se com a no justificades, ja que tot i que no consta que es fixessin prèviament per escrit els objectius que havien d’assolir-se i que permetien els cobraments, això no significa que no concorreguessin les circumstàncies», i que existeixen «suficients indicis (...) de que els resultats de la societat pels quals va abonar-se aquestes remuneracions en justificaven el pagament».Al seu torn, i tal com va avançar aquest rotatiu, Prat presentarà també recurs davant la Sala del TCU per evitar-se reintegrar 900.120,82 euros a l’Ajuntament de Reus. Aquesta és la condemna que hauria d’afrontar després que Mariscal de Gante, en la mateixa sentència del 14 de juliol, el considerés responsable de pagaments irregulars amb diners públics a Carles Manté, exdirector del CatSalut i administrador únic de la consultora CCM Estratègies i Salut LSC, i a l’arquitecte Jorge Batesteza.