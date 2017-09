Una nova edició del Reus Ocult obre les portes a dotze edificis de la ciutat

El 16 i 17 de setembre, els visitants podran conèixer de primera mà patrimoni més o menys desconegut de Reus

Actualitzada 13/09/2017 a les 17:05

Reus Ocult, la ruta que mostra edificis de la ciutat normalment tancats al públic durant dos dies el mes de setembre, torna un any més amb dotze propostes diferents. El 16 i 17 de setembre, els voluntaris de l'Associació Espais Ocults, organitzadora de l'activitat, obriran les portes a l'Institut Pere Mata, el Barri Gaudí, la Casa Gasull, la Prioral de Sant Pere, la Biblioteca Pere Anguera, la Bòvila Sugranyes, l'Estació Enològica, la parròquia de Sant Bernat Calvó, l'IES Roseta Mauri, el Mas Tallapedra, el Xalet Serra (només el dia 16) i el Molí de la Vil·la (només el dia 16) per explicar als visitants la història de cada edifici, acompanyada de detalls curiosos i altres apunts. Els horaris en els quals els edificis romandran oberts es poden consultar a la pàgina web de l'associació . Les visites seran gratuïtes i es realitzaran de manera contínua amb una durada de 15-20 minuts.Per altra banda, aquest 2017 la ruta presenta algunes novetats. En primer lloc, una sèrie d'activitats que estan dirigides, exclusivament, als més petits. 'Petits Exploradors', per a nens i joves de 3 a 15 anys, proposa tres jocs, amb prèvia inscripció i per 3,5 euros, als espais oberts de la ruta, i que aproparà el patrimoni als participants. Es realitzaran a la Casa Gasull ('Robatori a la Casa Gasull'), a la Prioral de Sant Pere ('Llum, art i color) i a l'Estació Enològica ('Artistes modernistes. Apropa't i crea!').En segon lloc, Pedaleja el Reus Ocult vol mesclar la cultura amb l'esport, i proposa dos itineraris per visitar tres espais, en cadascun, en bicicleta. Al primera, dissabte a la tarda, es visitaran l'Estació Enològica, l'Institut Pere Mata i la Parròquia Sant Bernat Calbó. A la segona ruta, diumenge al matí, es veuran la Biblioteca Pere Anguera, el Mas Tallapedra i el Barri Gaudí. Per participar-hi cal omplir el formulari d'inscripció prèvia i anar directament al punt de trobada. A canvi d'una donació de 3 euros es proporcionarà l'accés prioritari per els grups en bici i un avituallament al segon espai de cada ruta.