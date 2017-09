Un festival gratuït inaugura la nova Sala Japan de Reus aquest divendres

És el nou projecte que Zero Produccions per a la ciutat de Reus

Els gestors de la Sala Zero de Tarragona obren un nou espai musical aquest 8 de setembre, que ocuparà el local que havia acollit el Mític i anteriorment el Suau, al Passeig Mata de Reus. El projecte, sumat a la recent reobertura de La Fàbrica, tornarà a revitalitzar una zona d’oci que havia decaigut els darrers anys. El nou espai pretén «completar l’oferta de música en directe i oci nocturn a la ciutat de Reus», en paraules dels seus promotors.Ho exemplifiquen amb el cicle de concerts i sessions de DJs gratuïtes que ompliran la programació del primer cap de setmana d’obertura. El divendres a les 10 de la nit serà el torn dels reusencs The Krav Maga i dels argentins afincats a alemanya Mueran Humanos. Els seguirà la sessió del DJ Maadraassoo, el resident de la sala Razzmatazz, amb més de 15 anys d’experiència en sessions de pop i electrònica. El dissabte, a la mateixa hora, serà el torn de la banda tarragonina Tyco Brae i de l’actuació com a DJ de Miqui Puig, el nom més conegut pel públic general, entre altres coses, per haver encapçalat la mítica banda Los Sencillos. El diumenge, vigília de la Diada, la sala obrirà portes a partir de les 11 de la nit amb una sessió d’alguns dels DJ residents. A més d’aquestes actuacions, els organitzadors han anunciat que el cap de setmana tindrà «moltes sorpreses».A banda de la Sala Zero, els promotors de la Sala Japan han encapçalat altres projectes com el desaparegut Festival Palmfest, el Festival Twinpalm (tots dos a l’Hospitalet de l’Infant), el Festival Imagina’t, el Festival Tony Urbano o el cicle de concerts de música independent Radar Palmfest. Un equip que, en conjunt, segons ells mateixos, acumula l’organització de prop de 1.000 concerts en els últims 15 anys amb un volum total de 100.000 assistents.L’obertura de la sala, que inicialment estava prevista per l’1 de setembre, finalment s’ha postposat una setmana. Dimarts, a falta de 10 dies per la inauguració, la façana del local que allotjarà la Sala Japan ja no llueix el cartell del Mític, però encara no s’hi ha instal·lat cap element identificatiu del nou espai ni cap anunci de la propera obertura del nou establiment que tindrà com a protagonistes la música alternativa, electrònica i pop. En canvi, els promotors sí que van llançar el cartell de la inauguració als perfils d’aquesta nova sala, del Mític i de la Sala Zero, la «germana» d’aquest nou espai, en paraules dels gestors.La programació concreta de la inauguració de la sala es pot consultar a la seva pàgina de Facebook a través d' aquest enllaç