L'Ajuntament investigarà la gestió dels residus tòxics en l'enderroc del Palace

L’entitat ecologista Gepec denuncia a la Generalitat la «mala praxis» en el tractament de la uralita, un compost de l’amiant potencialment cancerígen

Actualitzada 12/07/2017 a les 22:56

El Diari Més ha tingut accés a fotografies i vídeos enregistrats pels veïns que es poden consultar al nostre digital on es veuen les pràctiques que, segons els denunciants, posen en risc la seguretat dels vianants i de l’entorn. Entre elles hi ha l’obertura d’un forat de considerables dimensions a la paret dels baixos de l’edifici adjacent, el número 30 del carrer Batan. Segons afirmen, es va tapar el mateix dia. L’orifici hauria estat conseqüència d’haver demolit de cop un gran tros de tàpia de l’edifici del cinema que estava enganxada a l’altre bloc. En els vídeos es pot veure l’enderroc d’aquesta gran porció de paret, i també s’aprecia com part d’una coberta es va precipitar sobre una de les tanques de seguretat. Tant la tanca com la part de coberta van traspassar el cordó de seguretat.

Segons han afirmat fonts municipals a aquest diari, l’Ajuntament de Reus farà una inspecció específica a l’obra d’enderroc de l’edifici del cinema Palace per investigar si, tal com han informat diversos veïns a l’entitat ecologista Gepec, hi ha hagut una «mala praxis» en el tractament de l’amiant, un residu altament tòxic que es troba a la uralita que pràcticament cobria l’estructura. Els ecologistes han enviat una denúncia a l’Agència Catalana de Residus i als departaments de Treball i de Salut on els demanen que esbrinin si s’han produït pràctiques delictives en la demolició, recollida, transport i dipòsit dels residus i, en cas afirmatiu, que n’informin al Ministeri Fiscal.L’amiant i les fibres que es desprenen durant la seva manipulació estan considerades un residu tòxic especial pel seu potencial cancerígen, i el seu tractament i eliminació estan regulades per un reial decret que imposa mesures molt estrictes. Malgrat això, i que la major part de la coberta de 2.000 metres quadrats és d’uralita, segons diversos testimonis que han informat al Gepec, «les peces d’amiant han estat enderrocades sense miraments, tallades amb serres radials dels seus suports, traginades sense cap mesura de protecció, i transportades com si es tractés de residus inerts, amb la inevitable polseguera que tot plegat comporta i amb la presumpta escampadissa de cancerígenes fibres d’amiant per tots els voltants».En la denúncia, els ecologistes incideixen en què l’activitat de demolició es realitza a l’aire lliure, rodejada d’edificis habitats i amb pas continu de persones, en què no hi ha cap mesura preventiva per evitar l’escampament de la pols. També apunten que «l’únic rètol que adverteix la gent del perill és un que ocupa poc menys de mig metre quadrat», i que en en cap moment han visualitzat mesures especials de protecció per als treballadors ni cap de les mesures que estableix el reial decret. L’entitat també dubta que s’hagin dut a terme les mesures de control dels Valors Límit Ambientals (VLA) màxims de l’amiant.La responsabilitat municipalEn la denúncia el Gepec considera que l’Ajuntament de Reus també seria susceptible de ser acusat de «passivitat i negligència» si es confirmessin les pràctiques inadequades, per «abstenir-se d’efectuar les mesures de prevenció i d’inspecció adients». En aquest sentit, el consistori afirma que fins ara no s’havia inspeccionat l’obra, però que la seva única obligació legal és la de comprovar la documentació que s’atorga per demanar la llicència d’enderroc, que en aquest cas qualifiquen d’«impecable».Les mateixes fonts municipals afirmen que, tot i no ser la seva competència, l’Ajuntament sí que fa controls d’obres de forma rutinària i també de forma específica quan tenen «algun indici o situació d’alerta». En el cas de l’enderroc del Palace, el consistori assegura que fins a dia d’avui no tenien informació de que es podrien estar cometent anomalies. En cas de detectar-ne alguna després de la inspecció, que encara no té una data fixada d’inici, la comunicaran a les mateixes instàncies de la Generalitat on el Gepec ha dirigit la denúncia.Contactats per aquest diari els responsables de PROFIREX, l’empresa a càrrec de la demolició, han declinat de moment fer valoracions sobre la denúncia, que han conegut mitjançant el Gepec. PROFIREX és la responsable de la construcció de la nova seu de l’Associació de Veïns del Barri Montserrat, una obra municipal promoguda per l’àrea de Participació. En concret, és el el trasllat d’un prefabricat existent en els jardins de Mas Carandell que s’havia utilitzat com a aula i que actualment no s’utilitzava. Els treballs, en execució des del mes de maig, tenen un termini de dos mesos, un pressupost de 22.172 euros, i consisteixen en la preparació de la base del prefabricat, la dotació d’escomeses i la implantació del mòdul.Per la seva banda el col·lectiu Amics de la Terra-Catalunya, la CGT i la CUP de Reus realitzaran una roda de premsa conjunta en referència a la retirada d’amiant de l’antic cine Palace. Es farà just davant d’on hi havia el cinema, al carrer Batan número 28, i està convocada per demà.Les obres d’enderroc del mític cinema Palace van començar a principis del mes d’abril, amb la demolició de les parets interiors. El passat dilluns 3 de juliol va començar l’ensorrament de la façana exterior, una part de la qual dona al carrer Batan, i l’altra a la Riera Miró.A l’indret s’hi alçarà en el futur una residència per a gent gran. La planta baixa seran espais comuns i de serveis, mentre que a les plantes pis es desplegarianles habitacions dels residents. El soterrani quedarà reservat per a aparcament o altres serveis. La part del ja enderrocat edifici que toca al carrer de Sant Francesc de Paula serà un espai verd i obert per als avis de la residència. Per altra banda, l’espai comprès entre el carrer batan i el de la Riera de Miró, a Sant Francesc de Paula, es convertirà en una zona enjardinada.