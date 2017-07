L'entitat ecologista demana que s'investiguin els fets per saber si s'ha comès cap infracció

12/07/2017 a les 16:34

El Gepec-Ecologistes de Catalunya denuncia la 'mala praxis' d'una empresa en la demolició de l'antic cinema Palace de Reus i la gestió de materials amb amiant. L'entitat ecologista diu que, segons el testimoni d'informadors que han aportat material visual, s'estan produint «pràctiques inadequades» en els treballs d'enderroc. En concret, qüestiona la retirada de la vella coberta del cinema, formada bàsicament d'uralita, un compost d'amiant «considerat tòxic especial».



A través d'una denúncia als departaments de Salut i Treball i a l'Agència de Residus, l'associació demana que es faci «una investigació exhaustiva» per comprovar si hi ha hagut «cap infracció de la normativa de residus, afecció a la salut pública, afecció a la salut dels treballadors o incompliment de la llei de Prevenció de Riscos Laborals.»



El Gepec-Ecologistes de Catalunya considera que les peces d'amiant va ser enderrocades «sense miraments», en un entorn a l'aire lliure, rodejat d'edificis i amb pas continu de persones i sense «cap mesura preventiva per evitar l'escampament de la pols ni per aïllar l'obra dels vianants». «Van ser enderrocades, tallades, traginades i transportades com si es tractés de residus inerts», recull la denúncia del grup ecologista, la qual afegeix «(...) amb la inevitable polseguera que tot plegat comporta i amb la presumpta escampadissa de cancerígenes fibres d'amiant per tots els voltants».



A part del desmuntatge de la coberta -de fins a 2.000 metres de superfície segons el grup ecologista-, també es denuncia la manca de mesures de protecció, amb un únic rètol, «de poc menys de mig metre quadrat», advertint del perill de les obres. L'entitat, recorda, a més que són obres amb el corresponent llicència municipal i, a partir d'aquí, es qüestiona si, en cas de confirmar-se la «mala praxis», l'Ajuntament, s'hauria «abstingut d'efectuar les mesures de prevenció i d'inspecció» corresponents. Gepec-Ecologistes de Catalunya conclou que, en cas que tots aquests fets denunciats puguin ser qualificats de delictius, que es trameti tota la informació al Ministeri Fiscal.