Els veïns de la urbanització Sant Joan es queden sense bus quan s'acaba el curs

La L-40 deixa de circular i la L-32 no es desvia si no hi ha classe.

A l’estiu han de caminar un quilòmetre fins a la parada de Marià Fortuny o bé agafar el cotxe

Actualitzada 12/07/2017 a les 22:04

Durant el període escolar els veïns de la urbanització Sant Joan –un centenar de cases i vora 350 residents– disposen de cinc busos diaris, un amb destí la plaça Llibertat, dos als jutjats de Marià Fortuny i dos més a la plaça de les Oques. Si bé, han de caminar 350 metres, uns quatre minuts, per agafar-los –prenent com a referència el punt central de la urbanització– ja que els vehicles de Reus Transport no entren al barri, paren davant l’escola La Vitxeta. El servei està únicament pensat per a pares i alumnes del centre, perquè un cop el curs escolar finalitza, la línia educativa L-40 deixa de circular, i la L-32 elimina del seu recorregut el desviament per parar a La Vitxeta. D’aquesta forma, els veïns es veuen obligats o bé a caminar un quilòmetre exacte per agafar el transport públic a les parades de Marià Fortuny de davant del Carrefour, o bé, han d’agafar el cotxe. «En un dia potser vas a Reus tres vegades. Això vol dir: agafa el cotxe tres vegades, paga pàrquing tres vegades... No ho entenc, crec que els que vivim aquí hauríem de tenir els mateixos drets que la resta de reusencs», explica Jaume Virgili, qui demana una parada a la urbanització perquè la gent gran pugui arribar amb comoditat a qualsevol punt de la ciutat.