Diligències a un conductor que circulava a 112 km/h per l'Avinguda de Salou

La velocitat màxima en aquest tram urbà és de 50 km/h

Redacció

Actualitzada 13/07/2017 a les 13:35

Un home de 45 anys va ser enxampat, el passat dilluns 10 de juliol, circulant amb un turisme a 112 km/h per l’Avinguda de Salou de Reus. La Guàrdia Urbana ha instruït diligències judicials al conductor per un presumpte delicte contra la seguretat vial, ja que la velocitat màxima en aquesta via és de 50 km/h en tractar-se d’un tram urbà.



Els fets es van produir a les 10:33h, quan una patrulla de la Guàrdia Urbana que estava fent un control de radar a l'alçada del número 136 de l'Avinguda de Salou. En el control el radar mòbil va detectar un cotxe de la marca Mercedes a 112 km/h. Per aquest motiu es van instruir diligències al conductor per un presumpte delicte contra la seguretat vial per conduir un vehicle a motor a velocitat superior a 60 kilòmetres per hora en via urbana. Les diligències van ser tramitades al jutjat de guàrdia.