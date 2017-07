Detingut un home per robar un penjoll d'or a un home de 80 anys a Reus

El lladre es va aprofitar de la bona fe de la víctima per cometre el robatori amb violència quan l'home es trobava al jardí de casa seva

Redacció

Actualitzada 13/07/2017 a les 14:40

Els Mossos d’Esquadra van detenir, el passat dimarts 11 de juliol, un home de 21 anys, nacionalitat marroquina i amb domicili a Reus, com a presumpte autor d’un robatori amb violència. Els fets van tenir lloc el dia 14 de juny prop de les 16h, quan la víctima es trobava al jardí de casa seva a Reus.



El lladre es va apropar a la porta del jardí, que estava tancada, i mentre li mostrava a l’home gran un intermitent de vehicle li parlava en un idioma que ell no entenia. La víctima, en creure que li estaven demanant ajuda, es va apropar fins el límit de la tanca. En aquest moment el lladre va aprofitar per arrancar-li d’una estrebada el penjoll d’or valorat en 700 euros.



L’autor dels fets va fugir de la zona ràpidament en bicicleta i ja no se’l va poder localitzar per les proximitats de l’habitatge. Després de quatre setmanes de feina d’investigació, es va poder identificar i detenir finalment l’autor dels fets.



El detingut, que acumula set antecedents per delictes similars contra el patrimoni, va passar el dia 12 de juliol a disposició del Jutjat d’Instrucció en funcions de guàrdia de Reus, que en va decretar la seva llibertat amb càrrecs.